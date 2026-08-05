Bắt đối tượng cướp giật tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Tiến Dũng (SN 1986, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Tạ Tiến Dũng

Ngày 18-7-2026, Công an phường Cẩm Phả tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.M (SN 1990, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về việc tối 13-7, khi đang điều khiển xe mô tô Honda SH chở theo con gái lưu thông trên đường Trần Phú thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Cẩm Phả khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Tạ Tiến Dũng khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai đã mang sợi dây chuyền đi bán với giá gần 4 triệu đồng và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân.