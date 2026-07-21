Nhóm “nam thanh nữ tú” bay lắc trong căn hộ chung cư cùng lượng lớn ma túy

Chiều 13-7, Công an xã Phụng Công tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư R1 Onsen. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng gồm Chử Thanh Minh (SN 2008, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Tuấn Thành (SN 2006, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Hoàng Thị Thuý Sinh (SN 2003, trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang); Đỗ Thị Yến Nhi (SN 2009, trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình kiểm tra, các đối tượng tự nguyện giao nộp 1 chiếc đĩa sứ, bám dính chất tinh thể màu trắng nghi là ma tuý; 1 chiếc thẻ cứng có bám dính chất tinh thể; 1 ống nhựa màu xanh cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Trong quá trình tổ công tác đang làm việc với 4 đối tượng bên trong căn hộ thì phát hiện Phạm Đức Hiếu (SN 2009, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) đến, mở cửa vào trong phòng, đồng thời mang theo 1 túi xách bên trong có 1 hộp đựng nhiều túi nilon chứa chất dạng tinh thể, dạng cục, viên nén màu hồng, màu xanh...nghi là ma túy cùng một số đồ vật liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ việc

Kết quả giám định xác định: Chất dạng tinh thể màu trắng bám dính trên bề mặt thẻ và một số đồ vật khác là ma túy loại Ketamine. Các chất dạng tinh thể, dạng cục, dạng viên nén màu hồng, màu xanh do Phạm Đức Hiếu mang đến là ma túy, trong đó có 66,954g loại Ketamine, 6,052g loại MDMA, 0,093g loại Methaphetamine.

Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Thị Thuý Sinh, Đỗ Thị Yến Nhi về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phạm Đức Hiếu về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.