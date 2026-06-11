Nhanh chóng làm rõ đối tượng cướp giật ba lô của nữ sinh trên đường Trần Đại Nghĩa

ANTD.VN - Chỉ sau hai ngày tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an phường Tương Mai, Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên đường Trần Đại Nghĩa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 8-6, Công an phường Tương Mai cho biết đã làm rõ đối tượng Phạm Mạnh Thắng (SN 1986, trú tại ngõ An Sơn, Đại La, phường Tương Mai, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Trước đó, Công an phường Tương Mai tiếp nhận trình báo của chị N.Q.A. (SN 2007, trú tại Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về việc bị cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên đường Trần Đại Nghĩa.

Đối tượng Phạm Mạnh Thắng

Theo trình báo, khoảng 17h15 ngày 6-6, chị N.Q.A. điều khiển xe đạp lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa. Khi đến khu vực trước số nhà 180 Trần Đại Nghĩa, bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều áp sát, lợi dụng sơ hở giật chiếc ba lô đặt trong giỏ xe rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng cầu Nguyễn An Ninh, dọc bờ sông Sét ra đường Đại La.

Bên trong ba lô có một điện thoại iPhone 13 màu trắng đã qua sử dụng, một ví da màu hồng chứa khoảng 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 11 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tương Mai đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Với quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đến khoảng 15h ngày 8-6, lực lượng Công an đã kiểm tra, tạm giữ Phạm Mạnh Thắng tại khu vực trước số 92 đường Hoàng Mai.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận thực hiện hành vi cướp giật chiếc ba lô của chị N.Q.A. vào chiều 6-6.

Công an phường Tương Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản khi tham gia giao thông; không để điện thoại, túi xách, ba lô chứa tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị các đối tượng lợi dụng cướp giật. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.