Truy tìm nam thanh niên liên quan đến vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiền hành xác minh vụ việc "Trộm cắp tài sản", xảy ra ngày 23-4-2026 tại vỉa hè phía trước chung cư CT1, số 43 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết Định truy tìm người ngày 6-7-2026 đối với đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội truy tìm người có đặc điểm như sau: 1 nam giới khoảng 30 đến 35 tuổi; cao khoảng 170 cm; dáng người to, đậm, mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen (có hình ảnh kèm theo).

Người liên quan bị truy tìm

Đây là người có liên quan trong vụ việc, hiện chưa rõ nhân thân, không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Khi thấy người nào có đặc điểm nêu trên, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Thanh Xuân, Địa chỉ: số 188 đường Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đồng chí Hoàng Đức Việt - Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0931238883) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.