Tạm giữ 4 đối tượng trong vụ xô xát tại Phố Huế

ANTD.VN - Liên quan đến vụ gây rối trước số nhà 311 Phố Huế vào tối 7/8/2026, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ 4 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

21h ngày 7/8/2026, tại trước số nhà 311 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra xô xát, đánh nhau giữa 4 đối tượng.

Hình ảnh vụ gây rối cắt từ clip.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương xác minh, phối hợp VKSND Khu vực 3 và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường khám nghiệm, đưa 4 đối tượng về trụ sở làm việc gồm: Đỗ Bá Tân (1956, HKTT: 321 Phố Huế) và Nguyễn Đức Anh (2008, HKTT: 321 Phố Huế) Nguyễn Quốc Ân (1964, HKTT: 315 Phố Huế) và Nguyễn Quốc Đạt (2002. HKTT: 315 Phố Huế).

Bước đầu xác định do mâu thuẫn, các đối tượng đã xô xát, đánh nhau bằng dao và tay chân.

Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Việc nhanh chóng điều tra, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Công an phường Hai Bà Trưng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an phường Hai Bà Trưng khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ tình cảm, đời sống cá nhân cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đúng pháp luật. Mọi hành vi sử dụng bạo lực, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đặc biệt khi hành vi bị phát tán trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và dư luận xã hội.