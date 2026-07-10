Lực lượng an ninh mạng Công an Hà Nội đánh sập 'Tập đoàn' game cờ bạc đa quốc gia

ANTD.VN - Mở rộng điều tra vụ án thu thập dữ liệu cá nhân mở tài khoản ngân hàng, lực lượng An ninh mạng CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an nhiều địa phương đánh sập 'Tập đoàn' game cờ bạc đa quốc gia.

Theo dấu đối tượng mở tài khoản trái phép

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt xóa thành công đường dây thu thập dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Hà Tiến Đạt (SN 1997) trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan công an làm việc với Hà Tiến Đạt (áo đen)

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định Hà Tiến Đạt còn chỉ đạo ổ, nhóm đối tượng thực hiện hành vi chạy quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, Hà Tiến Đạt cùng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi, Nguyễn Văn Duy được Lê Quốc Vương (SN 2002) trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, nhân viên chi nhánh Công ty OKWIN thuê chạy quảng cáo Facebook cho các Website/Ứng dụng đánh bạc của Công ty này.

Từ tháng 4-2025 đến 11-2025, nhóm của Hà Tiến Đạt đã chạy quảng cáo cho OKWIN với tổng số tiền 11.327.446 USDT (tương đương 300 tỷ đồng), số tiền các đối tượng được hưởng lợi là 133.091 USDT (tương đương 3,5 tỷ đồng).

Đối tượng người Trung Quốc Lý Hiển Long (áo xanh ngoài cùng bên phải)

Trích xuất dữ liệu từ các cổng thanh toán, dữ liệu trả thưởng cho người chơi rút về tài khoản xác định từ Website/Ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có khoảng 400.000 giao dịch/tháng, số tiền trả thưởng khoảng 1.000 -1.100 tỷ đồng/tháng.

Công ty đa quốc gia... chuyên game cờ bạc OKWIN

Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, OKWIN tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung ứng các dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường tại khu vực châu Á, châu Mỹ có trụ sở đặt tại Campuchia.

Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại các khu vực thường gắn với hoạt động kinh doanh trực tuyến xuyên biên giới. Công ty OKWIN quản lý, vận hành khoảng hơn 60 website, trò chơi đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức khác nhau: 32win, Kuwin, 789win, Okfun… dành cho nhiều thị trường các nước khác nhau trên thế giới trong đó có thị trường Việt Nam.

Cơ quan Công an làm việc với nhóm đối tượng Ban quản lý Công ty OKWIN

Từ dữ liệu xác minh, khai thác mở rộng từ các đối tượng đã bắt giữ trong chuyên án, từ ngày 8-3 đến 12-3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng CSHS chia thành nhiều mũi công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Tây Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh… triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của công ty OKWIN, trong đó nhiều đối tượng là ban quản lý của Công ty OKWIN và các bộ phận vận hành hoạt động các game bài thuộc hệ sinh thái của OKWIN.

Nhiều đối tượng vừa nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về Việt Nam để làm thủ tục gia hạn visa đều bị bắt giữ. Đáng chú ý trong số đối tượng thuộc Ban quản lý của Công ty OKWIN có cả đối tượng người mang quốc tịch Trung Quốc: Li Xian Long (Lý Hiển Long). Cùng với Lý Hiển Long, nhóm này có 7 đối tượng khác người Việt Nam gồm Nguyễn Quang Trung, Trần Thảo Linh, Huỳnh Thị Thuý Liễu, Nguyễn Văn Tiến, Trần Thị Dung, Lê Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Nguyên đã bị bắt giữ.

Trước đó, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CATP Hà Nội cũng đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Vương ngay tại Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Ngoài ra, lực lượng công an còn bắt giữ 11 đối tượng thuộc bộ phận quảng cáo vận hành các website game bài; 5 nhân viên của 2 Công ty thuộc lĩnh vực công nghệ và truyền thông có nhiệm vụ lập trình vận hành webiste; 1 nhân viên bộ phận truyền thông, quảng bá hình ảnh; 4 nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng.

Kết thúc chuyên án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố 42 bị can; trong đó 7 bị can về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; 33 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc; 3 bị can về hành vi đánh bạc; xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 42 lượng vàng; 7,4 tỷ đồng tiền mặt; 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng); 100 máy tính, điện thoại các loại.

Việc khám phá thành công chuyên án đã đánh sập một mắt xích lớn trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động phạm tội công nghệ cao xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, cờ bạc, tín dụng đen trên không gian mạng.

Ngoài ra, việc đấu tranh, triệt phá và bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ thống OKWIN đã góp phần bóc gỡ một tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, xuyên quốc gia, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng, làm suy giảm hoạt động của các cổng game đánh bạc trực tuyến, đồng thời răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức, quảng bá và tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.