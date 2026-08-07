Tạm giam đối tượng thuê ô tô tự lái rồi đem bán

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam Lê Văn Anh (SN 1996), ở xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Anh ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo điều tra, Lê Văn Anh có quen biết chị Nguyễn Thị N (sinh năm 1987) ở xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái tại phường Nếnh.

Ngày 31/12/2025, đối tượng Anh thuê ô tô VinFast Lux A2.0 mang biển kiểm soát 98A-908.. trong thời hạn một tháng với giá 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận xe cùng chìa khóa và giấy tờ gốc, đối tượng không sử dụng đúng mục đích mà mang xe đi cầm cố để lấy tiền. Nhằm hợp thức hóa việc giao dịch, Anh đã làm giả giấy ủy quyền đứng tên chủ xe, giả chữ ký của chị N rồi dùng giấy tờ này thế chấp chiếc ô tô cho anh Nguyễn Đức L, vay 180 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 11/2/2026, Lê Văn Anh tiếp tục sử dụng giấy ủy quyền giả để bán chính chiếc xe trên cho anh Vũ Đăng H với giá 280 triệu đồng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện chiếc xe không được trả lại theo thỏa thuận, nhiều lần liên hệ yêu cầu nhưng không có kết quả, chị Nguyễn Thị N đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, gia đình Lê Văn Anh đã khắc phục một phần hậu quả. Nhận thấy hành vi phạm tội không thể che giấu, ngày 27/7/2026, Lê Văn Anh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.