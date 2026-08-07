ANTD.VN - Quảng cáo phụ tùng ô tô nhãn Asahi trên website thương mại điện tử, Công ty TNHH Hòa Thắng Group sử dụng thông tin liên quan đến nhiều thương hiệu lớn như: VINFAST, FORD, TOYOTA, HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA...

Phát hiện hơn 53.000 phụ tùng ô tô nhãn Asahi có dấu hiệu vi phạm

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội tăng cường nắm tình hình, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, trong đó tập trung vào các hành vi gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Qua rà soát, lực lượng QLTT phát hiện Công ty TNHH Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng ô tô nhãn Asahi trên website "hoathang.vn" và "asahiparts.jp". Sản phẩm được phân phối qua Hộ kinh doanh Phụ tùng Ô tô Phát Đạt, sử dụng website "phutungphatdat.vn".

Điểm đáng chú ý là trên các website này xuất hiện thông tin, hình ảnh liên quan đến nhiều thương hiệu ô tô đang được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có VINFAST, FORD, TOYOTA, HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA...

Một số nội dung quảng cáo thể hiện sản phẩm phụ tùng Asahi gắn với các dòng xe, nhãn hiệu nói trên. Đây là thông tin cần được xác minh bởi nếu không có sự cho phép của chủ thể quyền, việc sử dụng các dấu hiệu này trong quảng cáo có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, mối quan hệ hoặc sự liên quan giữa sản phẩm và chủ sở hữu nhãn hiệu.

Để làm rõ, Đội QLTT số 1 đã xác định các chủ thể quyền và đề nghị cung cấp thông tin.

Ngày 21/7/2026, Công ty Luật TNHH T&G, đại diện pháp lý tại Việt Nam của Ford Motor Company, có văn bản phúc đáp, xác nhận Ford không có bất cứ mối quan hệ nào với Công ty TNHH Hòa Thắng Group cũng như hai website "asahipart.jp" và "hoathang.vn".

Tiếp đó, ngày 23/7/2026, Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội, đại diện về sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần VINFAST Việt Nam, xác nhận VinFast không có mối quan hệ với Công ty TNHH Hòa Thắng Group và không cho phép doanh nghiệp này sử dụng thông tin trên website "hoathang.vn" để quảng cáo sản phẩm má phanh trước mang nhãn hiệu "Vinfast VF 9".

Đại diện sở hữu trí tuệ của VinFast cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu "Vinfast VF 9" trong trường hợp này có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu "VINFAST" và "VINFAST VF 9" đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Các văn bản xác minh từ chủ thể quyền, cùng tài liệu thu thập trên môi trường thương mại điện tử, là cơ sở để Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với doanh nghiệp và cơ sở phân phối.

Ngày 5/8/2026, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Hòa Thắng Group và Hộ kinh doanh Phụ tùng Ô tô Phát Đạt.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 53.622 sản phẩm phụ tùng ô tô nhãn Asahi.

Trong số này có 2.976 hộp lọc dầu hộp số, 8.089 hộp lọc dầu động cơ đốt trong, 26.056 má phanh, 4.668 guốc phanh, 3.976 hộp lọc gió điều hòa, 4.270 hộp lọc gió động cơ và 3.587 hộp lọc nhiên liệu.

Đây là số lượng lớn phụ tùng ô tô được phát hiện trong cùng vụ việc, sau quá trình lực lượng Quản lý thị trường xác minh thông tin từ các website bán hàng.

Theo hồ sơ kiểm tra, ông N.X.D, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hòa Thắng Group, thừa nhận nhãn phụ của hàng hóa do ông tự in, với nội dung do ông tự xây dựng.

Các hình ảnh thể hiện những nhãn hiệu được sử dụng trên website "hoathang.vn" cũng được in tại thời điểm kiểm tra và có xác nhận của ông D.

Ông D. thừa nhận việc sử dụng dấu hiệu liên quan đến các nhãn hiệu VINFAST, FORD trên website và quảng cáo gây nhầm lẫn về các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Chủ Hộ kinh doanh Phụ tùng Ô tô Phát Đạt cũng thừa nhận các hành vi vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa và hoạt động thương mại điện tử trên website "phutungphatdat.vn".

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 1 xác định nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa, thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ. Về hàng hóa, phụ tùng ô tô có nhãn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc, đồng thời có thông tin không đúng sự thật về hàng hóa.

Trên các website thương mại điện tử, doanh nghiệp không công bố đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website và hàng hóa; không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo đảm an toàn, an ninh cho việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Trong hoạt động quảng cáo và sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sử dụng từ ngữ “nhất” khi quảng cáo nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh; quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên website.

Tổng số tiền phạt và số lợi bất hợp pháp dự kiến khoảng 550 triệu đồng.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục xác minh.

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, vụ việc cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cần theo sát sự chuyển dịch của hoạt động kinh doanh lên môi trường số. Dấu hiệu vi phạm có thể xuất hiện trên website, nội dung quảng cáo hoặc hình ảnh sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra hàng hóa tại cơ sở, lực lượng QLTT cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh trực tuyến, đối chiếu thông tin sở hữu trí tuệ và xác minh với chủ thể quyền để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

“Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định các nền tảng thương mại điện tử là phương tiện kinh doanh. Vì vậy, hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu của hàng hóa đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh (website) trên môi trường thương mại điện tử sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Nghĩa nói.