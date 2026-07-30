Truy nóng đối tượng cướp giật điện thoại của cô gái trẻ

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Kính về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Ngày 24-7, Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.V (SN 1999, quê quán tỉnh Sơn La) về việc chiều 23-7, khi đang di chuyển trên trục đường B2, Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa phận xã Như Quỳnh, chị bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô áp sát, cướp giật 1 điện thoại di động iPhone 11 rồi tẩu thoát.

Đối tượng Nông Văn Kính

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Như Quỳnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tập trung xác minh các đối tượng nghi vấn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ngay trong ngày 24-7, Công an xã đã xác định và phát hiện đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Nông Văn Kính (SN 1984, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố Ngọc Khám, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu, Nông Văn Kính khai do không có việc làm ổn định, cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Như Quỳnh đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Kính về hành vi “Cướp giật tài sản”; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.