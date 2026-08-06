Bị phạt 12,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

ANTD.VN - Công an xã Mê Linh (Hà Nội) vừa xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng.

Công an xã Mê Linh (Hà Nội) vừa xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Mê Linh phát hiện tài khoản Facebook "Thành Nguyễn" do ông N.V.T. (SN 1965, trú thôn Tráng Việt, xã Mê Linh) quản lý đã đăng tải đoạn video dài 2 phút 43 giây kèm nội dung phản ánh không đúng sự thật về một sự việc tại địa phương.

Quá trình kiểm tra, xác minh, Công an xã Mê Linh xác định nội dung video do ông N.V.T. chia sẻ là thông tin sai sự thật về địa điểm và bản chất vụ việc, có nguy cơ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Làm việc với cơ quan Công an, ông N.V.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngày 3-8-2026, Trưởng Công an xã Mê Linh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, với số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an xã Mê Linh khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống; không phát tán tin giả, tin sai sự thật. Các quản trị viên hội, nhóm trên mạng xã hội cũng cần tăng cường kiểm duyệt nội dung, kịp thời gỡ bỏ thông tin vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.