Bàn giao 8 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho Hàn Quốc

ANTD.VN -Trong hai ngày 5 và 6/8/2026, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Công an tỉnh Bắc Ninh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát cơ động) đã phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an bàn giao 8 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho lực lượng chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định.

Cầm đầu nhóm 8 đối tượng truy nã là Son Cha-hyun (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc). Theo hồ sơ truy nã, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2026, Son Cha-hyun cùng đồng bọn hoạt động cho một tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Sihanoukville (Campuchia).

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an bàn giao các đối tượng truy nã đỏ Interpol cho lực lượng chức năng Hàn Quốc.

Bị hại mà nhóm đối tượng hướng tới thường là các công ty, nhà hàng, cửa hàng buôn bán lẻ tại Hàn Quốc. Với phương thức tạo dựng niềm tin, đóng giả người mua - người bán hàng hóa giá rẻ để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo 28 nạn nhân với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ KRW (tương đương hơn 19 tỷ VNĐ).

Ngoài các tình tiết phạm tội được nêu trong lệnh truy nã quốc tế, đến nay, Cơ quan chức năng của Hàn Quốc xác định nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 619 nạn nhân người Hàn Quốc, với tổng số tiền đã chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ KRW (tương đương hơn 327 tỷ VNĐ). Tòa án quận Seoul đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với 8 đối tượng.

Trước đó, trong tháng 3/2026, qua công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện nhóm 8 người Hàn Quốc thuê nhà 5 tầng tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh có biểu hiện nghi vấn sinh hoạt bất thường, có nhiều dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.

Tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên, lực lượng Công an phát hiện cả 8 đối tượng đều không khai báo tạm trú; 9 máy tính All-in-one, 6 máy tính bảng, 3 USB và 13 điện thoại di động có dấu hiệu nghi vấn được sử dụng để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định thời gian gần đây lực lượng chức năng của Campuchia đang truy quét mạnh các tổ chức lừa đảo, do đó, nhóm đối tượng này đã đề nghị “ông chủ” được chuyển sang Việt Nam để hoạt động.

Ngay sau khi phát hiện nhóm đối tượng có hành vi nêu trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ, phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc xác minh thông tin của các đối tượng. Kết quả, cơ quan Công an xác định cả 8 đối tượng đang bị Toà án quận Seoul (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giam, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (ICPO-Interpol) có thông báo đỏ truy nã quốc tế.