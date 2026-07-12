Lực lượng 141 kiểm tra, phát hiện nam thanh niên đánh bạc qua mạng

ANTD.VN - Quá trình làm nhiệm vụ trên đường Lĩnh Nam, Tổ công tác Y13/141 - CATP Hà Nội đã kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng của đối tượng Nguyễn Đức Duy.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, vào hồi 1h30 rạng sáng 12-7, tại khu vực trước số 266 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y13/141 - CATP Hà Nội phát hiện Nguyễn Đức Duy, SN 2000, trú tại đường Tam Trinh, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu trắng, biển kiểm soát 26AA-710.73, chở theo bạn gái là Đ.T.B.H., SN 2004, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Nam thanh niên lộ hành vi đánh bạc qua mạng khi "đụng" tổ công tác 141

Thời điểm kiểm tra, Nguyễn Đức Duy xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, tuy nhiên chưa xuất trình được Giấy phép lái xe theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện Duy sử dụng điện thoại để chơi đánh bạc online. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Đối với Đ.T.B.H., qua kiểm tra hành chính, tổ công tác chưa phát hiện vi phạm.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Tổ công tác Y13/141 đã bàn giao Nguyễn Đức Duy cùng toàn bộ người, đồ vật, tài liệu và phương tiện có liên quan cho Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.