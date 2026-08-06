Ba năm kiếm 120 tỷ đồng nhờ thuốc 'hỗ trợ sinh lý'...mạo danh

ANTD.VN -Công an tỉnh Cao Bằng ngày 6-8 thông tin về kết qua điều tra ban đầu đường dây lừa dối khách hàng với "chiêu" bán thuốc hỗ trợ sinh lý.

Cụ thể, ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hồng Huệ (SN 1998, trú xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ) cùng 11 đối tượng về tội Lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án

Trước đó, ngày 28-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Tuyển (SN 1990, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) và Triệu Văn Truyền (SN 1979, trú tại xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Tuyển là đối tượng cầm đầu, tổ chức, điều hành đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ các sản phẩm thảo mộc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam dưới danh nghĩa lương y Triệu Sỹ Điền.

Các đối tượng chính trong vụ án

Triệu Văn Truyền trực tiếp sản xuất các sản phẩm; Phùng Hồng Huệ quản lý hoạt động tư vấn bán hàng; các bị can còn lại đảm nhận việc quảng cáo, giả danh lương y hoặc nhân viên cơ sở để tư vấn, chốt đơn theo kịch bản nhằm lừa dối khách hàng.

Từ năm 2023, các đối tượng đã sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền để quảng bá, bán trực tuyến các sản phẩm hỗ trợ điều trị sinh lý nam trên mạng xã hội Facebook. Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của người dân.

Quá trình xác minh, lương y Triệu Sỹ Điền khẳng định không sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nêu trên và không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng tên tuổi, hình ảnh của mình để quảng cáo, bán hàng.

Khám xét, điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan; đồng thời xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã bán ra hơn 40.000 đơn hàng, thu về hơn 120 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 900 đến 1.000 đơn hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định