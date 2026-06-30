Phương Mỹ Chi nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác"

ANTD.VN - Nữ ca sĩ được UBND TP.HCM tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác" năm 2026, ghi nhận hành trình theo đuổi nghệ thuật gắn với việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa được UBND TP.HCM tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026" tại Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nữ ca sĩ trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời ghi dấu hành trình bền bỉ lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tham dự Đại hội với tư cách đại biểu nhờ danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2024, Phương Mỹ Chi tiếp tục được vinh danh cùng các gương mặt thanh niên tiêu biểu của thành phố. Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác" được trao cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, hoạt động xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

Không chỉ tham dự với tư cách đại biểu, Phương Mỹ Chi còn góp mặt trong chương trình nghệ thuật của Đại hội với ca khúc "Made In Vietnam" do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất. Tiết mục mang tinh thần tôn vinh bản sắc Việt, góp phần tạo nên không khí trẻ trung, giàu cảm hứng của chương trình, đồng thời truyền tải thông điệp về niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc.



Chia sẻ sau khi được tuyên dương, Phương Mỹ Chi cho biết đây là niềm vinh dự và cũng là nguồn động lực để cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ mong muốn bền bỉ gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống thông qua âm nhạc, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Theo nữ ca sĩ, việc được vinh danh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua âm nhạc.

Từ khi bước chân vào con đường ca hát, Phương Mỹ Chi luôn lựa chọn hướng đi riêng với nền tảng là âm nhạc mang âm hưởng dân gian. Qua từng giai đoạn phát triển, nữ ca sĩ không ngừng làm mới mình bằng cách kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy âm nhạc hiện đại, hướng tới việc đưa các giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ. Giọng ca trẻ cũng liên tục thử nghiệm những cách thể hiện mới, trong khi vẫn giữ được bản sắc riêng đã tạo nên dấu ấn của mình. Các dự án gần đây tiếp tục cho thấy định hướng của cô trong việc kết nối giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của âm nhạc dân gian trong đời sống hôm nay.

Phương Mỹ Chi và ca sĩ Duyên Quỳnh tại Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác - năm 2026

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ còn tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước như lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhiều sự kiện quy mô lớn khác. Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng từng được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Trong hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu với nhiều giải thưởng như: giải Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards 2025, đồng thời tạo được sự chú ý tại sân chơi âm nhạc quốc tế "Sing! Asia".

Việc tiếp tục được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 được xem là dấu mốc nối tiếp hành trình hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi. Không chỉ xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sáng tạo, nữ ca sĩ còn kiên trì theo đuổi định hướng gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt thông qua âm nhạc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng.