Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng

Đối tượng tham dự lớp tập huấn là 120 nhân viên ngân hàng, bao gồm cả lực lượng bảo vệ của 4 chi nhánh Agribank Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm.

Bà Đinh Thu Hương - Giám đốc Agribank chi nhánh Mê Linh phát biểu khai mạc

Khai mạc chương trình tập huấn, bà Đinh Thu Hương, Giám đốc Agribank Mê Linh nhìn nhận trong thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng đã được nâng lên một bước, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, điển hình như nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản tại ngân hàng vẫn xảy ra. Qua thống kê, đánh giá, một trong những nguyên nhân để xảy ra vụ việc thuộc về ngân hàng.

PGS.TS, Đại tá Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện CSND trao đổi, khuyến cáo một số nội dung về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng

“Mặc dù Ngân hàng đã ban hành quy trình 4 bước phòng chống tội phạm dành cho nhân viên phòng giao dịch, bảo vệ; nguyên tắc đảm bảo an toàn nhưng trên thực tế không phải lúc nào cũng thực hiện được đầy đủ. Vì vậy việc tập huấn công tác phòng ngừa là hết sức cần thiết. Do đó, rất mong giảng viên Học viện Cảnh sát và cán bộ Phòng An ninh kinh tế CATP có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các tình huống để cán bộ, nhân viên, bảo vệ của 4 chi nhánh Ngân hàng Agribank tham gia tập huấn hôm nay có thể rút ra được bài học cho chính mình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự” – bà Đinh Thu Hương đề nghị.

Thượng tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế phát biểu trao đổi tại hội nghị tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS.TS Đại tá Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân đã khuyến cáo về nguyên tắc an toàn đặc biệt khi xảy tình huống ngân hàng bị cướp. Đồng thời nhìn nhận việc ngân hàng tổ chức tập huấn về phòng ngừa cướp, cướp giật là góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của ngân hàng; đề nghị chủ động nhận diện từ sớm, từ xa các hành vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại các phòng giao dịch, kịp thời có biện pháp phòng ngừa.

Trung tá TS. Nguyễn Văn Oanh, giảng viên Khoa Cảnh sát hình sự Học viện CSND trao đổi nội dung tại Hội nghị tập huấn

Sau phần khai mạc, Trung tá, TS Nguyễn Văn Oanh, Thiếu tá Bùi Thanh Bình, Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã trao đổi về nội dung phòng chống tội phạm cướp, cướp giật ngân hàng.

Với cách tuyên truyền gần gũi, nội dung thiết thực, phong phú, đa dạng các giảng viên Học viện Cảnh sát đã thông tin về bức tranh toàn cảnh các loại tội phạm xảy ra tại ngân hàng, điển hình là tội phạm trộm cắp, cướp tài sản; phân tích cụ thể tình huống các vụ cướp ngân hàng nghiêm trọng để chủ động có biện pháp phòng ngừa; nhận diện đối tượng có nguy cơ cướp tài sản tại ngân hàng, các kỹ năng khi đối diện với đối tượng, công tác phối hợp giữa nhân viên ngân hàng với bảo vệ, lực lượng công an cơ sở, cách xử lý tình huống, ứng phó của cán bộ, nhân viên, bảo vệ ngân hàng, khi trụ sở ngân hàng bị cướp tấn công...

Hội nghị tập huấn dành cho 120 nhân viên ngân hàng, bao gồm cả lực lượng bảo vệ của 4 chi nhánh Agribank Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm

Buổi tập huấn trở nên sôi động, thú vị hơn khi các giảng viên Học viện Cảnh sát tổ chức những tình huống thực nghiệm ngay tại hiện trường. Cũng tại buổi tập huấn, Thượng tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các hoạt động ngân hàng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau vay, giáo dục đào đức nghề nghiệp, nhận diện hành vi tránh bị lợi dụng ảnh hưởng đến thương hiệu ngân hàng như mua bán ngoại tệ, sử dụng máy POS, rửa tiền, chuyển tiền quốc tế...

Thông qua tập huấn, các nhân viên, cán bộ, bảo vệ của 4 chi nhánh Ngân hàng Agribank đã nắm vững quy tắc cốt lõi của nguyên tắc phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ngân hàng, thêm kinh nghiệm, đồng thời rà soát lại hệ thống bảo vệ, thiết bị, phát hiện thiếu sót, lỗ hổng; qua đó chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó nếu ngân hàng xảy ra sự cố.

Một vài hình ảnh tại buổi tập huấn: