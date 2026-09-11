Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, triển khai chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Công Thương, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường luôn chủ động tăng cường giám sát tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng trên toàn địa bàn thành phố.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cây xăng

Các Đội quản lý thị trường chủ động bám sát địa bàn, vừa kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh, vừa nắm bắt diễn biến cung – cầu, giá cả và tâm lý thị trường.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, Chi cục Quản lý thị trường duy trì việc giám sát thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung và các vi phạm trong kinh doanh. "Trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã kiểm tra, xử lý 9 vụ, xử phạt 545 triệu đồng", đại diện Chi cục Quản lý thị trường thông tin và cho biết, thực tế cho thấy nguồn cung xăng dầu luôn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng. Các doanh nghiệp và cửa hàng đều thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo quy định của cơ quan quản lý.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân thực hiện đúng quy định về kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng, đặc biệt là việc niêm yết giá, bán hàng theo giá công bố và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh cũng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường trong mọi tình huống, góp phần giữ ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu của người dân.