Malaysia tính cử đội U23 tranh cúp với tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) giao đội tuyển quốc gia "phụ trách" FIFA ASEAN Cup trong khi ASEAN Cup dự kiến là sân chơi của đội U23 nước này.

Đội tuyển Malaysia sau bê bối 7 cầu thủ nhập tịch lậu tại vòng loại Asian Cup 2027 bị FIFA phanh phui và cấm thi đấu, mới đây tiếp tục gây chú ý với kế hoạch chia lực lượng dự hai giải đấu hàng đầu Đông Nam Á sắp tới.

Theo Tổng thư ký Liên FAM - Datuk Noor Azman Rahman, đội tuyển quốc gia Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Australia - Peter Cklamovski sẽ thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu đầu tiên do FIFA tổ chức diễn ra từ 21-9 đến 6-10.

Giải đấu dự kiến có 14 đội tham dự, trong đó bao gồm 3 đội tuyển khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (TQ).

Malaysia tính cử đội U23 đá ASEAN Cup 2026, còn đội tuyển quốc gia dự FIFA ASEAN Cup 2026

Trong khi đó, FAM tính chỉ cử đội tuyển U23 tranh tài ASEAN Cup 2026 - giải đấu truyền thống do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức từ năm 1996 dành cho các đội tuyển khu vực.

"Đội tuyển Malaysia dự ASEAN Cup sẽ do HLV trưởng phụ trách đội trẻ là Nafuzi dẫn dắt. Việc cử đội U23 hay đội hình nòng cốt U23 kết hợp một vài cầu thủ lớn tuổi, sẽ được FAM thảo luận với HLV Nafuzi sau khi trở về từ nhiệm vụ với đội tuyển U19 quốc gia", Tổng thư ký Datuk Noor cho biết thêm.

Cũng theo đại diện FAM, ASEAN Cup sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Malaysia thử sức, tạo nền tảng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Nếu Malaysia cử đội U23 dự giải Đông Nam Á, đây sẽ là điều hiếm thấy ở đấu trường số 1 Đông Nam Á, nơi tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Đáng chú ý, dẫn dắt đội trẻ Malaysia dự ASEAN Cup là HLV Nafuzi, người vừa cùng U19 Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Malaysia.

Ông Nafuzi từng nhiều lần được FAM luân chuyển dẫn dắt U19, U21, U23 Malaysia như phương án "chữa cháy". Việc giao nhà cầm quân này dẫn đội trẻ dự ASEAN Cup cho thấy Malaysia không đề cao vấn đề thành tích tại giải đấu vào tháng 7 tới.

Trong lịch sử 30 năm giải Đông Nam Á, Malaysia mới chỉ 1 lần vô địch năm 2010. Thành tích này xếp sau Việt Nam (3 lần), Singapore (4 lần), Thái Lan (7 lần).