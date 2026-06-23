Messi lên tiếng khi phá loạt kỷ lục World Cup cùng Argentina

ANTD.VN - Messi tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của bóng đá thế giới khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo. Tuy nhiên, sau khi lập cú đúp và vượt qua hàng loạt cột mốc lịch sử của giải đấu, El Pulga lại vô cùng khiêm tốn.

Sau trận đấu trên sân AT&T, Messi xuất hiện với nụ cười mãn nguyện nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc. Điều khiến anh hài lòng nhất không phải những kỷ lục vừa thiết lập mà là việc Argentina hoàn thành mục tiêu giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận.

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"Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này. Đây là kết quả quan trọng, giúp chúng tôi có thêm sự yên tâm cho chặng đường phía trước", đội trưởng Argentina chia sẻ.

Messi chưa dừng lại dù đã gần 40 tuổi

Dù đội nhà giành chiến thắng tương đối thuyết phục, Messi thừa nhận trận đấu khó khăn hơn nhiều so với những gì tỉ số phản ánh: "Đây là World Cup. Mọi trận đấu đều rất cân bằng và căng thẳng. Chúng tôi đã phải chiến đấu rất nhiều để có được kết quả này".

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Ngay trước trước sinh nhật lần thứ 39 (24-6), Messi nâng tổng số pha lập công tại các vòng chung kết World Cup lên 18, qua đó chính thức vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Ngoài ra, El Pulga còn cân bằng thành tích ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp, một kỷ lục từng thuộc về Just Fontaine và Jairzinho suốt nhiều thập kỷ.

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"Tôi gần như đã cạn kiệt năng lượng và rất khó để suy nghĩ lúc này. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và được ở bên các đồng đội. Toàn đội đang rất hạnh phúc. Chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc được sát cánh bên nhau, được tập luyện, thi đấu và cảm nhận sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ", Messi nói.

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Chia sẻ về quả 11m bị bỏ lỡ, siêu sao của Inter Miami cho biết: "Hôm nay tôi có một quả phạt đền mà lẽ ra có thể ghi bàn. Tôi thực sự khó chịu vì đã bỏ lỡ cơ hội đó. May mắn là chúng tôi vẫn vượt qua được thời điểm ấy và giành chiến thắng".

Sau cùng, Messi gửi thông điệp đầy quyết tâm tới người hâm mộ Argentina: "Chúng tôi đã mang đến cho các cổ động viên rất nhiều lý do để ăn mừng và sẽ cố gắng mang đến thêm nhiều niềm vui nữa. Không ai cho bạn bất cứ điều gì miễn phí ở World Cup. Có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là giành được 6 điểm để có sự chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường tiếp theo".

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Ở tuổi 39, khi nhiều huyền thoại cùng thế hệ đã rời xa sân khấu đỉnh cao, Messi vẫn đang là nguồn cảm hứng lớn nhất của Argentina. Những kỷ lục tiếp tục bị xô đổ, nhưng với siêu sao số 10, mục tiêu lớn nhất có lẽ vẫn là đưa Albiceleste tiến thêm một lần nữa tới đỉnh cao của bóng đá thế giới.