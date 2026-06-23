Thời tiết cực đoan khiến trận đấu của tuyển Pháp bị hoãn giữa chừng

ANTD.VN - World Cup 2026 đã chứng kiến sự cố thời tiết đầu tiên khi trận đấu giữa Pháp và Iraq (4h sáng 23-6 theo giờ Việt Nam) buộc phải tạm dừng sau hiệp 1, vì cảnh báo giông lốc và sấm sét xuất hiện quanh khu vực sân vận động ở Philadelphia.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi giải đấu khởi tranh, một trận đấu không thể tiếp tục theo đúng lịch trình vì yếu tố thời tiết. Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều địa điểm tổ chức tại Mỹ đang bước vào giai đoạn thời tiết mùa hè thất thường với nguy cơ xuất hiện mưa lớn và sấm sét bất ngờ.

Mưa lớn đổ xuống sân LFF ở Philadelphia

Thời tiết cực đoan khiến trận đấu của tuyển Pháp bị hoãn vô thời hạn

Theo ban tổ chức, quy trình ứng phó thời tiết khẩn cấp đã được kích hoạt ngay khi hệ thống cảnh báo phát hiện sét trong khu vực nguy hiểm quanh sân vận động. Các cầu thủ của Pháp và Iraq được yêu cầu rời sân, trong khi khán giả tại những khu vực khán đài mở cũng phải di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.

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Theo quy định an toàn đang được áp dụng tại Mỹ, trận đấu sẽ phải tạm dừng nếu phát hiện sét xuất hiện trong phạm vi khoảng 13km quanh sân vận động. Trận đấu chỉ được phép tiếp tục sau ít nhất 30 phút không ghi nhận thêm tia sét nào. Nếu xuất hiện cảnh báo mới trong thời gian chờ, đồng hồ đếm ngược sẽ được kích hoạt lại từ đầu, khiến thời gian hoãn có thể kéo dài vô thời hạn.

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Trước khi trận đấu bị gián đoạn, tuyển Pháp đang nắm lợi thế với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Kylian Mbappe ngay phút 14. Les Bleus kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Iraq. Tuy nhiên, đại diện châu Á vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và chưa hề từ bỏ hy vọng tạo nên bất ngờ.

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Ngay từ hiệp 1, thời tiết tại Philadelphia đã có dấu hiệu diễn biến xấu với cơn mưa nặng hạt. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu trước khi sấm sét buộc ban tổ chức phải đưa ra quyết định mạnh tay.

Các khán giả mặc áo mưa di chuyển vào nơi an toàn sau khi trận đấu bị hoãn

Việc trận đấu bị ngắt quãng trong thời gian dài được cho rằng có thể tác động lên diễn biến trận đấu trong hiệp 2. Với tuyển Pháp, quãng nghỉ bất thường có thể làm giảm nhịp độ tấn công và sự hưng phấn. Trong khi đó, Iraq lại có thêm thời gian để điều chỉnh chiến thuật, hồi phục thể lực và chuẩn bị cho nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.