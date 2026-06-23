ANTD.VN - Sáng 23-6, tuyển Pháp dễ dàng đánh bại Iraq với tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng I. Trong một trận đấu đặc biệt bị gián đoạn gần hai giờ vì thời tiết xấu, Kylian Mbappe vẫn là nhân vật trung tâm với cú đúp bàn thắng, giúp Les Bleus sớm giành vé vào vòng knock-out, đồng thời khép lại hy vọng đi tiếp của đại diện Tây Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Pháp đã đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn lên phần sân Iraq. Sức ép đó nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 14. Michael Olise thực hiện đường chuyền thuận lợi để Kylian Mbappe nhận bóng, qua một nhịp xử lý trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, mở tỉ số cho Les Bleus.

Pháp hoàn toàn áp đảo trước Iraq

Bàn thua khiến Iraq gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai thế trận. Mọi chuyện càng trở nên bất lợi khi chân sút chủ lực Aymen Hussein phải rời sân vì chấn thương ở phút 26, nhường vị trí cho Ali Al Hamadi.

Mbappe lập cú đúp, Pháp tiễn đại diện châu Á về nước sớm

Sau giờ nghỉ, trận đấu bất ngờ bị gián đoạn bởi mưa giông và sấm sét tại Philadelphia. Ban tổ chức buộc phải kích hoạt quy trình an toàn thời tiết, khiến hai đội phải chờ gần 2 giờ mới có thể trở lại sân thi đấu.

Các nhân viên dùng mọi biện pháp làm giảm nước trên bề mặt sân để cầu thủ hai đội tiếp tục thi đấu

Khoảng nghỉ dài không làm giảm hưng phấn của tuyển Pháp. Chỉ ít phút sau khi bóng lăn trở lại, Mbappe tiếp tục lên tiếng. Phút 54, Ousmane Dembele thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang chuẩn xác để đội trưởng tuyển Pháp đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt.

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Les Bleus sau đó còn tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Michael Olise đưa bóng dội xà ngang trong gang tấc, còn Adrien Rabiot bỏ lỡ một tình huống thuận lợi ngay trước khung thành Iraq.

Dẫu vậy, bàn thắng thứ ba cũng đến như điều tất yếu. Phút 66, Olise hoàn tất ngày thi đấu ấn tượng bằng đường kiến tạo thứ hai của mình để Dembele dứt điểm gọn gàng vào góc thấp, đánh bại thủ môn Jalal Hassan ấn định tỉ số 3-0.

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Chiến thắng thuyết phục giúp tuyển Pháp có trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận và chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026 trước một vòng đấu. Les Bleus cũng đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng I.

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Với Iraq, thất bại thứ hai liên tiếp đồng nghĩa với việc đội bóng Tây Á không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Về mặt cá nhân, hai pha lập công vào lưới Iraq giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 16. Thành tích này giúp chân sút người Pháp cân bằng kỉ lục của Miroslav Klose và chỉ còn kém Lionel Messi 2 bàn trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.