Sở Xây dựng nói gì về việc nút giao Cổ Linh- Long Biên bị ngập sâu trong trận mưa lớn chiều qua?

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hai điểm ngập sâu trong trận mưa giông chiều qua là Nguyễn Gia Bồng và nút Cổ Linh (khu vực siêu thị Aeon) Long Biên là 2 điểm ngập đã xác định giải pháp ứng trực đảm bảo thoát nước trong kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026.

Thông tin về trận mưa giông gây ngập sâu một số tuyến đường khu vực Long Biên, Gia Lâm vào tối qua 31/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vào chiều tối qua, trên địa bàn TP xuất hiện mưa lớn, diện rộng.

Riêng khu vực Long Biên lượng mưa đo được trên 115mm. Do mưa lớn trong thời gian ngắn gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, trên địa bàn khu vực phía Bắc Hà Nội có 2 điểm ngập gây ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm là tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút Cổ Linh (khu vực Aeon) Long Biên.

Nút giao Cổ Linh- Long Biên ngập nặng trong trận mưa giông chiều tối qua 31/7

Theo Sở Xây dựng, đây là 2 điểm ngập đã xác định giải pháp ứng trực đảm bảo thoát nước trong kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026.

Các khu vực nằm trong phạm vi tác động của các dự án khẩn cấp không ngập như: Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, Võ Chí Công…

Tình trạng ngập sâu, trên diện rộng đã gây ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngay khi có mưa giông lớn xảy ra, các đơn vị duy trì thoát nước đã tổ chức ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, nước rút nhanh, đến 19h30 nước rút gần hết và đến 20h nước cơ bản rút hoàn toàn.

Trong khi đó, nếu với cường độ mưa tương tự các năm trước đây thì khu vực phải mất từ 8-12 giờ nước mới rút hết.

Tuy nhiên, do mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại vị trí có mật độ giao thông rất cao vào giờ cao điểm ngày cuối tuần, nên gây tắc đường kéo dài.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, vào chiều tối qua mưa giông lớn đã trút xuống sầm sập trên địa bàn TP Hà Nội, trọng tâm là khu vực Long Biên, Gia Lâm. Mưa lớn dồn dập, cộng với thời điểm giờ tan tầm đã gây ngập úng và tắc nghẽn giao thông kéo dài.

Khu vực nút Cổ Linh- Long Biên ngập sâu, kéo dài, phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy. Việc này đã kéo theo toàn bộ tuyến đường Vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Sở đến Vĩnh Tuy bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ.