Nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạn trong môi trường học đường

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tại các trường học, vừa qua, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn đơn vị quản lý tổ chức buổi tập huấn chuyên đề, trang bị kỹ năng về an toàn cháy, nổ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường trên địa bàn.

Cán bộ, giáo viên nhà trường trực tiếp thực hành các tình huống thoát nạn có thể xảy ra trong đám cháy

Theo đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã phối hợp với các trường như: trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, trường mầm non Hoa thủy tinh, trường mầm non Thạch Bàn, trường tiểu học Bồ Đề, trường tiểu học Đoàn Kết, trường THCS Bồ Đề,… triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn PCCC & CNCH toàn diện.

Với hệ thống trường học từ cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đến THPT và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn phụ trách, việc đảm bảo an toàn PCCC luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do tập trung số lượng lớn học sinh, giáo viên cùng nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy như bếp ăn bán trú, phòng thí nghiệm, hệ thống điện…, trường học luôn được xác định là địa điểm cần đặc biệt chú trọng công tác PCCC&CNCH.

Báo cáo viên tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC

Trước thực tế đó, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền linh hoạt, bám sát thực tiễn từng cấp học. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy theo các bước cơ bản:

Báo động hô hoán, nhấn nút báo cháy khẩn cấp hoặc vận hành hệ thống báo cháy tự động. Báo cháy chuyên nghiệp: Ngắt cầu dao điện khu vực sự cố và liên hệ ngay với lực lượng PCCC qua tổng đài 114. Chữa cháy và thoát nạn: Sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế ngọn lửa ban đầu, đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Song song với các nội dung cơ bản về PCCC, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 cũng đã tổ chức hướng dẫn thực hành một số biện pháp về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng thoát nạn.

Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường tham dự đông đủ, nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên môn

Các học viên đã trực tiếp thực hành thao tác dập tắt đám cháy khay lửa giả định bằng bình chữa cháy xách tay, thực hành đeo mặt nạ lọc độc chuyên dụng để sẵn sàng di chuyển, tìm kiếm và hỗ trợ sơ tán người bị nạn khi có sự cố xảy ra.

Nhận thức rõ học sinh là nhóm đối tượng dễ bị hoảng loạn khi xảy ra sự cố, đơn vị đã thiết kế riêng phần thực hành kỹ năng sinh tồn dành cho các em ngay tại sân trường.

Theo đó, các em học sinh được hướng dẫn chi tiết cách nhận biết hệ thống biển chỉ dẫn thoát nạn (Exit), đèn chiếu sáng sự cố và nguyên tắc di chuyển trong không gian nhiễm khói đậm đặc. Dưới sự hướng dẫn sát sao của các chiến sĩ PCCC cùng sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm, 100% học sinh đã trực tiếp thực hành thao tác dùng khăn ẩm che kín mũi, miệng để ngăn khí độc, di chuyển khom người hạ thấp trọng tâm, áp sát tường để thoát ra khu vực an toàn.

Cán bộ, giáo viên nhà trường trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Buổi thực hành giúp các em hình thành phản xạ tự nhiên, loại bỏ tâm lý sợ hãi và chủ động bảo vệ bản thân khi có sự cố bất ngờ.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 18 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, huấn luyện thực hành, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Việc chủ động triển khai các phương án chính là nền tảng quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giữ vững an ninh, an toàn cho các trường học trên địa bàn.