Gỡ "điểm nghẽn" trật tự đô thị từ những việc khó

ANTD.VN - Những tuyến phố từng ken đặc phương tiện dừng đỗ sai quy định, những "chợ cóc" tồn tại nhiều năm, hay những điểm trung chuyển hàng hóa gây mất mỹ quan, cản trở giao thông… đang từng bước được xóa bỏ trên địa bàn phường Định Công (TP Hà Nội)...

Đó là kết quả của quá trình vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an phường Định Công với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 197 đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp căn cơ, không chỉ xử lý vi phạm trước mắt mà còn hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị bền vững.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công phát biểu tại hội nghị

Sáng 30-7, UBND - Ban Chỉ đạo 197 phường Định Công tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là khi mô hình Ban Chỉ đạo 197 của thành phố chuẩn bị kết thúc hoạt động theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo báo cáo của Thượng tá Đặng Đình Toản, Trưởng Công an phường Định Công, địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư biến động lớn do nhu cầu thuê trọ cao, nhiều dự án đầu tư xây dựng đồng loạt triển khai, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông chưa được kết nối đồng bộ. Đây là những yếu tố khiến công tác quản lý trật tự đô thị luôn đối mặt với nhiều áp lực.

Trao khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Qua điều tra cơ bản, lực lượng chức năng xác định rõ những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các "điểm nghẽn" là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; phương tiện dừng, đỗ sai quy định, đặc biệt tại khu vực trường học và chung cư; thu gom rác không đúng thời điểm; treo biển quảng cáo sai quy cách; đổ rác không đúng nơi quy định và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Từ thực tiễn đó, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề nhằm khắc phục các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đặc biệt, mọi nhiệm vụ đều được triển khai theo phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Cách làm này giúp từng lực lượng, từng tổ công tác xác định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả phối hợp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 197 phường đã tham mưu ban hành 23 văn bản chỉ đạo, tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp trên toàn địa bàn.

Nhiều cá nhân, tập thể của UBND phường Định Công có nhiều sáng kiến hay trong công tác được ghi nhận, biểu dương

Không lựa chọn cách làm theo phong trào, Định Công tập trung nhận diện đúng những địa bàn phức tạp để giải quyết dứt điểm. Các tuyến Phạm Tu - Quang Liệt, Nguyễn Xiển - Kim Văn - Kim Lũ, phố Kim Giang, khu vực chợ Đại Từ hay ngõ 282 Kim Giang từng là những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trung chuyển hàng hóa, dừng đỗ xe nhiều hàng gây ùn tắc kéo dài. Sau các đợt cao điểm xử lý, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số cắm chốt, tuần tra, kiểm soát, không để tái diễn vi phạm.

Một trong những điểm nổi bật là việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đoàn Thanh niên Công an phường đảm nhận duy trì tuyến Phạm Tu - Quang Liệt; Hội Phụ nữ Công an phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ dân phố nhận quản lý tuyến phố Đại Từ; các thành viên Ban Chỉ đạo hằng ngày trực tiếp bám tuyến, bám địa bàn, tuyên truyền, vận động từng hộ dân, từng cơ sở kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ban chỉ đạo 197 phường Định Công chụp ảnh lưu niệm

Nhờ đó, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã được xử lý. Chợ cóc tại khu vực Trường Ngôi Sao được xóa bỏ; tình trạng xe dừng đỗ thành hai, ba hàng trên tuyến Kim Văn - Kim Lũ được chấn chỉnh; hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến phố giảm rõ rệt.

Cùng với tuyên truyền, việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Trong 6 tháng đầu năm, Công an phường đã xử lý 675 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 466 triệu đồng; trong đó có 446 trường hợp bán hàng rong, xe đẩy; 116 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định; 112 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Lực lượng chức năng cũng tháo dỡ 192 biển quảng cáo vi phạm, bóc gỡ 243 quảng cáo rao vặt, tháo dỡ 38 mái che, mái vẩy, giải tỏa 3 chợ cóc và kẻ vạch sơn tổ chức lại giao thông trên 6 tuyến đường.

Công tác quản lý các điểm trông giữ phương tiện cũng có nhiều chuyển biến. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 29 điểm trông giữ xe trên địa bàn, trong đó đã giải tỏa 6 điểm không phép, đồng thời nghiên cứu phương án bố trí các điểm trông giữ hợp pháp, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân nhưng vẫn bảo đảm trật tự đô thị.

Không chỉ tập trung vào trật tự đô thị, phường Định Công còn triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, vệ sinh môi trường. Hàng trăm cơ sở được kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH; nhiều cơ sở vi phạm bị yêu cầu dừng hoạt động hoặc xử lý theo quy định. Các đợt tổng vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, nhiều điểm tập kết rác, phế thải tồn đọng được xóa bỏ, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban Chỉ đạo 197 đã đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch UBND phường, một trong những dấu ấn nổi bật là việc tham mưu giải quyết hiệu quả hai "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và an toàn giao thông, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, việc Ban Chỉ đạo 197 kết thúc hoạt động theo Quyết định của UBND thành phố chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, không phải kết thúc nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị. Thời gian tới, những nhiệm vụ trước đây do Ban Chỉ đạo điều phối sẽ trở thành công việc thường xuyên của UBND phường và các lực lượng chức năng. Vì vậy, Công an phường cùng các phòng, ban, tổ dân phố cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết dứt điểm 5 "điểm nghẽn" còn lại, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân.

Từ những kết quả đạt được có thể thấy, khi có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham mưu chủ động của lực lượng Công an và sự đồng thuận của người dân, những "điểm nghẽn" về trật tự đô thị tưởng chừng rất khó giải quyết hoàn toàn có thể được tháo gỡ. Điều quan trọng hơn cả là những kết quả ấy đang từng bước hình thành nếp sống văn minh, góp phần xây dựng phường Định Công ngày càng khang trang, sạch đẹp và an toàn.