Đến 15-10-2026, đảm bảo mỗi người dân Hà Nội có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

ANTD.VN - Hà Nội đặt ra lộ trình đến hết tháng 9-2026 triển khai làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành đối với 12 cơ sở dữ liệu về y tế; đến 15-10 đảm bảo mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra việc thực hiện bệnh án điện tử tại bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 30/7/2026 về triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, Hà Nội phấn đấu chuẩn hóa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; bảo đảm tối thiểu 98% dữ liệu được xác thực, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan; 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, đồng bộ;

100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế lên Hồ sơ sức khỏe điện tử và Cổng dữ liệu sức khỏe;

100% cơ quan, đơn vị được giao quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng cơ chế duy trì, cập nhật dữ liệu thường xuyên sau khi kết thúc Chiến dịch.

Về lộ trình triển khai, đến hết tháng 09/2026, triển khai đối với 12 cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội; đối tượng trợ giúp xã hội; lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS; môi trường cơ sở y tế; người khuyết tật; người làm công tác xã hội; quản lý trẻ em; an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh; nhân lực y tế; hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và lĩnh vực sức khỏe BMTE/sức khỏe sinh sản.

Đến ngày 15/10/2026, triển khai tạo lập, cập nhật đảm bảo mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai đối soát, làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu; tạo lập, cập nhật và đồng bộ dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID; kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu; kiểm tra, giám sát và phúc tra; bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, duy trì, cập nhật và khai thác dữ liệu sau chiến dịch…