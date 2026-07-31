Đình chỉ học một năm với hai nữ sinh dọa 'tiêm thuốc độc' người bình luận trên mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 31-7, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết hội đồng kỷ luật đã cân nhắc quá trình học tập và căn cứ khung kỷ luật của trường để đưa ra mức xử lý hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hai nữ sinh bị đình chỉ học tập trong thời hạn một năm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm vì clip dọa "tiêm thuốc độc"

Ngày 31/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức họp Hội đồng kỷ luật đối với hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Đại diện nhà trường cho biết, trước khi đưa ra quyết định, Hội đồng kỷ luật đã xem xét toàn diện hồ sơ học tập, quá trình rèn luyện của hai sinh viên và cân nhắc nhiều hình thức xử lý, từ cảnh cáo, đình chỉ học tập đến buộc thôi học.

Sau khi thảo luận, Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu và thống nhất 100% áp dụng hình thức đình chỉ học tập trong thời hạn một năm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm đối với cả hai sinh viên này. Nhà trường cho biết, hai nữ sinh đã nhận thức hành vi là sai và hối lỗi. Ngoài ra, trường chấn chỉnh toàn bộ sinh viên về việc này.

Trước đó, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã xác nhận sự việc diễn ra trong ca trực đêm ngày 25/7 tại khoa Nhi, Bệnh viện Đức Giang do sinh viên trường này phát ngôn mang tính cá nhân, không phù hợp chuẩn mực đạo đức.

Đoạn video được phát trực tiếp trên nền tảng TikTok hình ảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của bệnh viện Đa khoa Đức Giang chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận trên mạng xã hội... đã gây bức xúc dư luận và lo lắng về chuẩn mực đạo đức sinh viên đặc biệt là sinh viên đào tạo trong ngành y.