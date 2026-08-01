ANTD.VN - Trước thực trạng cận thị học đường ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, Bệnh viện Đông Đô vừa chính thức khai trương Trung tâm Nhãn nhi & Kiểm soát cận thị – Kính mắt Đông Đô tại Hà Nội. Với định hướng xây dựng mô hình chăm sóc mắt trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị và kiểm soát cận thị, đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình bảo vệ thị lực cho trẻ.

Cận thị học đường – Thách thức cần được kiểm soát từ sớm

Ngày 1-8, Bệnh viện Đông Đô chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Nhãn nhi & Kiểm soát cận thị – Kính mắt Đông Đô tại số 5-7 Xã Đàn, phường Kim Liên, Hà Nội. Đây là bước phát triển mới của bệnh viện trong lĩnh vực nhãn khoa chuyên sâu, hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc mắt trẻ em toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Mắt Đông Đô khai trương Trung tâm Nhãn nhi và Kiểm soát cận thị

ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô phát biểu

Toàn cảnh lễ ra mắt

Hiện Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường, trong đó cận thị chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tại các đô thị như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ ở nhiều nơi đã vượt 50%, cho thấy cận thị học đường đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm.

Không chỉ dừng lại ở việc phải đeo kính, cận thị tiến triển nhanh còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc, glôcôm hay đục thủy tinh thể sớm khi trưởng thành. Bên cạnh đó, nhiều trẻ mắc nhược thị, loạn thị hoặc rối loạn thị giác hai mắt nhưng chưa được phát hiện kịp thời do thiếu các chương trình khám sàng lọc và theo dõi chuyên sâu.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc mắt trẻ em, từ điều trị đơn thuần sang phát hiện sớm, theo dõi định kỳ và áp dụng các giải pháp kiểm soát cận thị dựa trên cơ sở khoa học nhằm bảo vệ thị lực lâu dài.

Xây dựng mô hình chăm sóc mắt trẻ em theo tiêu chuẩn quốc tế

Sự ra đời của Trung tâm Nhãn nhi & Kiểm soát cận thị – Kính mắt Đông Đô là kết quả của quá trình đầu tư bài bản và định hướng phát triển chuyên sâu của Bệnh viện Đông Đô trong nhiều năm qua.

Tại đây, trẻ được khám theo quy trình chuyên biệt phù hợp từng nhóm tuổi, đánh giá toàn diện về thị lực, chức năng thị giác hai mắt, khả năng điều tiết, nguy cơ tiến triển cận thị cũng như các bệnh lý mắt thường gặp.

Đầu tư chuyên sâu vì thị lực trẻ em Việt Nam

Thông qua chương trình Mắt Học Đường, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động khám sàng lọc thị lực, tư vấn và quản lý cận thị tại nhiều địa phương, giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng.

Song song với đó, Mắt Đông Đô không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế. Năm 2025, bệnh viện tổ chức Hội thảo Nhãn nhi quốc tế "Chăm sóc mắt trẻ em từ lý thuyết đến thực hành" với sự tham gia của Giáo sư Bruce D. Moore (Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Timothy Robert Fricke (Úc). Tháng 6-2026, Hội thảo khoa học "Những tiến bộ trong kiểm soát cận thị" tiếp tục cập nhật các xu hướng, bằng chứng khoa học và chiến lược kiểm soát cận thị tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.

Được xây dựng trên nền tảng đó, Trung tâm Nhãn nhi & Kiểm soát cận thị – Kính mắt Đông Đô được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn. Đặc biệt, trung tâm nhận được sự cố vấn chuyên môn từ Giáo sư Bruce D. Moore và Tiến sĩ Timothy Robert Fricke thông qua các chương trình đào tạo, hội chẩn trực tiếp, hội chẩn trực tuyến và cập nhật các phác đồ điều trị mới.

Tại đây, trẻ được khám theo quy trình chuyên biệt phù hợp từng nhóm tuổi, đánh giá toàn diện về thị lực, chức năng thị giác hai mắt, khả năng điều tiết, nguy cơ tiến triển cận thị cũng như các bệnh lý mắt thường gặp. Không gian khám được thiết kế thân thiện, giúp trẻ cảm thấy thoải mái, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh được tư vấn đầy đủ về các giải pháp kiểm soát cận thị hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết, việc đưa Trung tâm Nhãn nhi & Kiểm soát cận thị – Kính mắt Đông Đô vào hoạt động không chỉ là dấu mốc phát triển của Mắt Đông Đô mà còn thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư để mang đến những dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao cho người dân.

Theo bác sĩ Phương Thuỷ, điều trăn trở nhất là ngày càng nhiều trẻ mắc cận thị học đường, nhiều em đến khám khi thị lực đã suy giảm hoặc độ cận tăng nhanh do chưa được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Chính vì vậy, bệnh viện mong muốn xây dựng một trung tâm không chỉ thực hiện khám và điều trị, mà còn trở thành người bạn đồng hành của các gia đình trong hành trình bảo vệ thị lực cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Cùng với trung tâm, Kính mắt Đông Đô cũng chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu mang đến các giải pháp kính mắt chuẩn y khoa cho mọi lứa tuổi. Theo lãnh đạo bệnh viện, chăm sóc mắt không nên bắt đầu khi thị lực đã suy giảm mà phải được thực hiện từ việc phòng ngừa, theo dõi thường xuyên và đồng hành lâu dài. Đó cũng là định hướng mà Mắt Đông Đô theo đuổi nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc mắt trẻ em, hạn chế nguy cơ cận thị tiến triển và bảo vệ thị lực cho thế hệ tương lai.