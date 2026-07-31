Trang bị kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho giáo viên mầm non

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ tại các cơ sở giáo dục mầm non, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho các nhóm, lớp mầm non độc lập trên địa bàn phường Định Công, Hà Nội.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên kỹ năng sơ cứu nạn nhân

Các nhóm, lớp mầm non độc lập là nơi tập trung đông trẻ nhỏ - đối tượng có khả năng tự bảo vệ còn hạn chế. Khi xảy ra cháy, nổ hoặc các sự cố bất ngờ, nếu giáo viên không được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng xử lý ban đầu sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Xuất phát từ thực tế đó, Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho đội ngũ giáo viên, chủ các nhóm, lớp mầm non độc lập trên địa bàn phường Định Công.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã truyền đạt những kiến thức trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phân tích các nguyên nhân dễ dẫn đến cháy, nổ tại loại hình nhóm, lớp mầm non như chập điện, quá tải thiết bị điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt hoặc việc sắp xếp đồ dùng, vật liệu dễ cháy chưa bảo đảm an toàn. Trên cơ sở đó, học viên được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra và kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 12 phổ biến kiến thức công tác PCCC&CNCH

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Các giáo viên được phổ biến quy trình thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy; kỹ năng di chuyển trong môi trường có nhiều khói, khí độc; cách bảo vệ bản thân và tổ chức sơ tán trẻ em đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, cách xử lý đám cháy mới phát sinh cũng như các tình huống tai nạn thường gặp trong môi trường học tập và sinh hoạt của trẻ nhỏ.

Với phương pháp truyền đạt trực quan, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, buổi tuyên truyền đã giúp đội ngũ giáo viên dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng hiệu quả trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Không chỉ nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, chương trình còn góp phần hình thành kỹ năng chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Giáo viên các nhóm, lớp mầm non thực hành chữa cháy

Theo chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 12, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC&CNCH sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là tại các cơ sở giáo dục, khu dân cư và địa điểm tập trung đông người. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của người dân, phát huy hiệu quả phương châm phòng ngừa là chính, xây dựng thế trận an toàn PCCC vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô