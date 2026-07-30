Hợp tác nâng cao sức khỏe hô hấp tại Việt Nam

ANTD.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp Việt Nam (VNRS) 2026, Hội Hô hấp Việt Nam (VNRS) và GSK Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy tiến bộ khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe hô hấp và cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh tại Việt Nam.

Hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: Phát triển và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về quản lý bệnh hô hấp toàn diện từ phòng ngừa, phát hiện sớm đến điều trị và quản lý lâu dài;

Nâng cao năng lực chuyên môn và hội nhập học thuật quốc tế thông qua hội nghị khoa học, đào tạo y khoa liên tục, nghiên cứu và trao đổi chuyên môn trong nước và quốc tế;

Đẩy mạnh giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ phòng ngừa bệnh, phát hiện sớm, tăng tuân thủ điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, cho biết “Các bệnh lý hô hấp đang tạo ra gánh nặng ngày càng lớn tại Việt Nam. Để cải thiện kết quả điều trị, chúng ta cần chuyển từ cách tiếp cận tập trung vào điều trị triệu chứng sang quản lý bệnh toàn diện từ phòng ngừa, kiểm soát bệnh đến điều trị cá thể hóa.

Với nền tảng khoa học vững chắc và nhiều thập kỷ dẫn đầu trong lĩnh vực hô hấp, GSK sẽ là đối tác toàn diện cùng VNRS thúc đẩy các chuẩn mực chăm sóc tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn và mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh.”

GS.TS.BS Ngô Quý Châu phát biểu tại Hội nghị

Thúc đẩy tiếp cận toàn diện: Từ phòng ngừa đến điều trị cá thể hóa

Việc ký kết MOU này phù hợp với trọng tâm của hội nghị VNRS 2026 về “Hợp tác vì sức khỏe Phổi”, trong đó bao gồm thảo luận và triển khai các chiến lược quản lý bệnh toàn diện từ phòng ngừa đến điều trị. Một số chủ đề và nội dung chính bao gồm:

Phòng ngừa – bảo vệ bệnh nhân trước khi bệnh trở nặng

Nhiễm trùng đường hô hấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đợt cấp ở bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Các phiên khoa học tại hội nghị nhấn mạnh vai trò của các giải pháp dự phòng, bao gồm tiêm chủng cho người lớn để phòng ngừa vi rút hợp bào hô hấp (RSV), cúm, phế cầu, zona thần kinh như một phần quan trọng của chăm sóc và quản lý bệnh hô hấp toàn diện.

Kiểm soát tốt triệu chứng – hướng tới ổn định bệnh lâu dài

Liệu pháp hít vẫn là nền tảng trong điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Các chuyên gia thảo luận những chiến lược nhằm tối ưu hóa kiểm soát bệnh, giảm đợt cấp và cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu điều trị tham vọng hơn hướng tới ổn định bệnh lâu dài.

Điều trị trúng đích – mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân hen nặng

Đối với những bệnh nhân chưa kiểm soát được bệnh dù đã điều trị tiêu chuẩn, các tiến bộ trong y học cá thể hóa và liệu pháp sinh học đang tạo ra bước tiến mới trong điều trị. Các phiên chuyên đề cập nhật bằng chứng khoa học mới về giải pháp kháng thể đơn dòng kháng IL5 đầu tiên tại Việt Nam trong điều trị hen nặng có viêm loại 2/ tăng bạch cầu ái toan, góp phần cá thể hóa điều trị và cải thiện kết quả lâu dài cho người bệnh.

Lễ ký Bản ghi nhớ có sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam cùng Ban lãnh đạo Hội Hô hấp Việt Nam và các thành viên trong ban lãnh đạo GSK Việt Nam

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tương lai của chăm sóc hô hấp nằm ở việc kết nối hiệu quả giữa phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin, kiểm soát bệnh và điều trị trúng đích.

Thông qua hợp tác chiến lược với Hội Hô hấp Việt Nam, GSK mong muốn đồng hành cùng cộng đồng y khoa trong việc tiếp tục thúc đẩy đổi mới khoa học, nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ người bệnh đạt được những kết quả điều trị trên lâm sàng.”

Thông qua hợp tác chiến lược này, VNRS và GSK kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc hô hấp tại Việt Nam, tăng cường năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế và thúc đẩy các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh trên hành trình chăm sóc từ phòng ngừa, kiểm soát bệnh đến điều trị cá thể hóa.