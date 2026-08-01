Truyền thông đi trước một bước, Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số

ANTD.VN - Xác định truyền thông phải đi trước một bước, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn xã hội.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 11/7/2026 thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2027.

Kế hoạch là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và TP về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội hướng dẫn người dân sử dụng robot tư vấn các thủ tục hành chính. (Ảnh: Nhật Nam)

Kế hoạch xác định công tác truyền thông phải đi trước một bước, tạo sự thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Hoạt động tuyên truyền được yêu cầu triển khai theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các hình thức truyền thông hiện đại để nâng cao hiệu quả lan tỏa.

Theo đó, TP đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như: 100% cơ quan Nhà nước thực hiện tuyên truyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cổng, trang thông tin điện tử; 100% sở, ngành, xã, phường đăng tải tài liệu, video hướng dẫn kỹ năng số thiết yếu; 100% thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng được bồi dưỡng kỹ năng số; Phấn đấu tối thiểu 90% người dân được tiếp cận thông tin về dịch vụ số và kỹ năng số, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trên địa bàn Thủ đô.

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu; Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng nền tảng số, dịch vụ số, kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Đồng thời, tuyên truyền việc ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết các vấn đề trọng tâm của Thủ đô như quản lý đô thị, giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm; cập nhật xu hướng công nghệ mới như AI, Big Data, IoT, Blockchain nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng vào thực tiễn.

Để bảo đảm hiệu quả, Kế hoạch triển khai theo lộ trình 4 giai đoạn từ tháng 7/2026 đến hết năm 2027, kết hợp đa dạng các hình thức truyền thông trên báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng iHanoi, Không gian làm việc số HanoiWork và truyền thông trực tiếp tại cơ sở.

TP cũng sẽ thí điểm đo lường hiệu quả truyền thông trên môi trường số theo Bộ tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.