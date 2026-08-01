Để nụ cười ở lại bệnh viện

ANTD.VN - Có những nụ cười đến từ thành công sau bao nỗ lực nhưng ở Bệnh viện K Tân Triều - nơi mà mỗi ngày, có hàng nghìn bệnh nhân ung thư kiên cường chiến đấu với bệnh tật, thì một nụ cười đôi khi chỉ bắt đầu từ lời hỏi thăm, động viên, hay một cái nắm tay cũng như một món quà nhỏ được trao tặng đúng lúc.

Điều ý nghĩa nhất của mỗi chuyến trao quà không nằm ở số lượng phần quà được trao, mà ở những nụ cười được giữ lại trên gương mặt các em nhỏ, những ánh mắt lạc quan của người bệnh và niềm hy vọng được thắp sáng giữa nơi vốn đầy thử thách.

Cũng như ở các bệnh viện khác, tại Bệnh viện K Tân Triều đã có không ít bệnh nhân phải rời quê hương, mang theo hy vọng mong manh vào hành trình điều trị kéo dài.

Họ - những “bệnh nhi nhí” chưa kịp đến trường đều đặn đã phải làm quen với kim tiêm, hóa chất…. Có những người mẹ, người cha gác lại công việc, bán đi tài sản để giành giật sự sống cho con. Bên cạnh đó, cũng có những cụ già lặng lẽ chống chọi với bệnh tật trong sự lo lắng về gánh nặng chi phí.

Những lúc như vậy, chính hoạt động thiện nguyện là nguồn động viên tinh thần vô cùng qúy giá với số phận thiệt thòi.

Khi những bàn tay biết nắm lấy nhau, khi cộng đồng cùng chung sức sẻ chia, những hành lang bệnh viện sẽ không chỉ có nỗi lo, mà còn có sự ấm áp của tình người.

Với những bệnh nhân trưởng thành, sự quan tâm chân thành đôi khi còn quý hơn giá trị của món quà.

Với tinh thần “hạnh phúc là sẻ chia”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt với mong muốn thắp lên niềm tin và nghị lực cho những bệnh nhân nghèo đang phải nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, câu lạc bộ nữ doanh nghiệp phường Móng Cái 3 cùng với nhóm thiện nguyện bạn bè Móng Cái và cán bộ ngân hàng BIDV Móng Cái tại tỉnh Quảng Ninh đã viết tiếp hành trình nhân ái, mang hơi ấm tình thân đến với những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Hàng trăm suất quà ý nghĩa gửi gắm hy vọng về một sự hồi phục kỳ diệu tới trẻ em, người lớn có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị tại Bệnh viện.

Dường như những cái nắm tay thật chặt, những lời hòi thăm, động viên của các thành viên đoàn thiện nguyện đã là ấm lòng nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ.

Không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất, những chuyến thăm còn mang đến nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm vững tin trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Đối với các em nhỏ, món quà còn là niềm vui hiếm hoi giữa những ngày điều trị. Nhiều em ôm chặt món quà vào lòng, ánh mắt ánh lên niềm thích thú sau nhiều ngày mệt mỏi. Những nụ cười hồn nhiên ấy khiến cả người trao và người nhận đều cảm thấy ấm lòng. Đó cũng là động lực để các em thêm mạnh mẽ, hợp tác điều trị và nuôi dưỡng niềm tin vào ngày mai khỏe mạnh.

Với những bệnh nhân trưởng thành, sự quan tâm chân thành đôi khi còn quý hơn giá trị của món quà. Một lời hỏi thăm, một cái bắt tay hay vài phút trò chuyện cũng đủ giúp họ vơi bớt cảm giác lo âu.

Nhiều người xúc động chia sẻ rằng điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc không chỉ là được hỗ trợ, mà còn là cảm giác được xã hội quan tâm, được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục điều trị.

Chị Hoài Linh (mẹ của bệnh nhi) bày tỏ niềm xúc động khi nhận được quà từ đoàn thiện nguyện.

"Cử chỉ cao đẹp ấy đã giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo, thêm phần nghị lực để kiên cường đồng hành cùng các thiên thần nhỏ trên con đường tìm lại sức khỏe" - chị Linh bày tỏ.

Chắc rằng, hành trình mang hơi ấm đến bệnh viện không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời cam kết đồng hành bền bỉ của các mạnh thường quân tại Móng Cái.

Những ánh mắt, nụ cười và lời động viên chân thành lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Chị Võ Thị Phương - chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nghiệp phường Móng Cai 3, tỉnh Quảng Ninh cho biết, mỗi phần quà là tình cảm, tấm lòng và sự sẻ chia chân thành của các thành viên trong đoàn cũng như mạnh thương quân với mong muốn góp thêm chút hơi ấm, tiếp thêm nghị lực để các cháu và gia đình kiên cường vượt qua bệnh tật.

Thiếu tá Vũ Văn Chính (giảng viên Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, thành viên đoàn từ thiện) cho biết, những phần quà được trao tặng đó, có thể không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên và tình cảm của nhiều người, góp phần tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Chắc rằng, hành trình mang hơi ấm đến bệnh viện không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời cam kết đồng hành bền bỉ của các mạnh thường quân tại Móng Cái.

Để nụ cười ở lại Bệnh viện K Tân Triều – đó không chỉ là mong muốn của những thành viên đoàn thiện nguyện, hay các mạnh thường quân, mà còn là thông điệp về lòng nhân ái, về sự sẻ chia và niềm tin rằng, trong cuộc chiến với bệnh tật, yêu thương luôn có sức mạnh chữa lành.