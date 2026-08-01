Trang bị kỹ năng cứu nạn, xử lý tình huống cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai

ANTD.VN - Ngày 31-7, Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội phối hợp với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Hương Sơn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH đối với 264 dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong công tác PCTT và TKCN.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 đã tập trung truyền đạt các kiến thức quan trọng trong việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố, thiên tai, lũ lụt xảy ra tại các đơn vị, cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình; các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng của người bị nạn, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố nếu xảy ra.

Tuyên truyền viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH qua hình ảnh, video trực quan, sinh động.

Cũng tại buổi tuyên truyền báo cáo viên đã truyền tải nhiều thông tin quan trọng trọng trong công tác ứng phó với thiên tai, lũ lụt; hướng dẫn những kỹ năng chuyên sâu trong công tác cứu nạn cứu hộ như tìm kiếm cứu người đuối nước, kỹ thuật sử dụng dây cứu hộ, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

Hướng dẫn kỹ năng quan trọng trong công tác PCCC&CNCH như cách nhận biết các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố; thực hiện kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn; kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, dụng cụ phá dỡ thô sơ…

Bên cạnh đó báo cáo viên cũng đưa ra nhiều giả định tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố khẩn cấp, cùng các học viên lựa chọn phương án giải quyết phù hợp, an toàn nhất; phối hợp với các học viên thực hiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ xử lý nhanh chóng hiệu quả tất cả các tình huống được đặt ra.

Trực tiếp hướng dẫn học viên kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn trong đám cháy và hiện trường tai nạn sự cố.

Học viên tham gia thực hành kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn trong đám cháy.

Học viên tham gia thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa cháy ban đầu.

Trong phần thực hành có báo cáo viên đã tổ chức phân chia các nhóm phối hợp các học viên dân quân tự, đoàn viên và cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn, sơ cấp cứu qua đó giúp học viên có thêm kinh nghiệm, nâng cao tính gắn kết để hiện tốt công tác CC&CNCH từ ban đầu.

Thông qua chương trình tuyên truyền lần này các đồng chí dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng xung kích trong công tác PCTT và TKCN đã nắm bắt nhiều nội dung quan trọng trong công tác PCCC&CNCH, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng trong tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ những người xung quanh và cộng đồng; có thêm kinh nghiệm trong chiến đấu, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để sẵn sàng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.