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Bộ Y tế đề nghị kiểm tra thông tin tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc

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An Nhiên

ANTD.VN - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra một cơ sở thẩm mỹ bị phản ánh tư vấn truyền NMN, NAD+ khi chưa được cấp phép. Đây là hai chất thường được quảng cáo có tác dụng chống lão hóa.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí về việc một cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép.

Theo văn bản, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, căn cứ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc "Ngang nhiên tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép" tại một cơ sở thẩm mỹ, Cục đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Đồng thời, Cục yêu cầu xử lý nghiêm đối với các sai phạm (nếu có), báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 7/8/2026.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động khám, chữa bệnh và các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trên địa bàn quản lý.

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