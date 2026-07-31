Hà Nội thuộc nhóm địa phương có mức sinh thấp, được khuyến khích sinh đủ 2 con

ANTD.VN - Bộ Y tế cho biết, Hà Nội nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, cần tổ chức phát động phong trào khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh đủ hai con.

Hà Nội là địa phương duy nhất khu vực phía Bắc thuộc nhóm có mức sinh thấp

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: 2026-2030).

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất các giải pháp khuyến khích sinh đủ hai con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp.

Theo Bộ Y tế, hiện có 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức sinh trung bình của cả nước. Cụ thể gồm Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh và TP. HCM.

Năm 2024, mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Hà Nội chỉ sinh 1,86 con, dưới mức sinh thay thế, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê dân số tại đây. 6 tháng đầu năm 2026, số trẻ sinh ra tại Thủ đô tiếp tục giảm, cụ thể là có hơn 37.600 trẻ chào đời, giảm gần 2.900 trẻ so với cùng kỳ năm trước.

9 địa phương còn lại gồm: Khánh Hòa (1,82 con/phụ nữ), Đồng Nai (1,79 con/phụ nữ), An Giang (1,74 con/phụ nữ), Đồng Tháp (1,71 con/phụ nữ), Vĩnh Long (1,6 con/phụ nữ), Cà Mau (1,58 con/phụ nữ), TP Cần Thơ (1,55 con/phụ nữ), Tây Ninh (1,52 con/phụ nữ) và TP. HCM (1,43 con/phụ nữ).

Cục Dân số dự báo khó bảo đảm mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc vào năm 2030. Trong khi đó, mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động trực tiếp tới quy mô, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy, như: Thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, gia tăng các dòng di cư.

Dự thảo của Bộ Y tế đề xuất tổ chức phát động phong trào khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh đủ hai con. Theo đó, cấp Trung ương sẽ phát động phong trào và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào trên toàn quốc vào năm 2027 và năm 2029.

Ở cấp tỉnh, thành phố, hoạt động này được tổ chức hằng năm, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thi, liên hoan và các hình thức truyền thông phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sinh đủ hai con và trách nhiệm của gia đình trong việc duy trì mức sinh thay thế.

Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 20% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 hội nghị, lớp tập huấn hoặc buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục; mang thai và sinh con; sử dụng và quản lý tài chính gia đình cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Sau khi được tập huấn, cán bộ dân số, y tế cấp xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, sinh hoạt chuyên đề tại cộng đồng cho nam, nữ thanh niên và các cặp vợ chồng trẻ.