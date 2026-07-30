Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026: Chung tay vì một khởi đầu bền vững cho trẻ em

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội về triển khai Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 7-8-2026, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sự phát triển bền vững của xã hội.

Khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có

Năm nay, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ mang chủ đề “Khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có”, nhấn mạnh việc duy trì, phát huy các giải pháp đã được chứng minh hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời tăng cường sự phối hợp của toàn xã hội để tạo môi trường thuận lợi giúp các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh và phù hợp nhất đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thành phần sữa mẹ được điều chỉnh tự nhiên theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, kháng thể, nội tiết tố và các enzym cần thiết giúp trẻ tăng trưởng khỏe mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Theo tài liệu truyền thông của Bộ Y tế, sữa mẹ được ví như "vaccine tự nhiên", góp phần tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiều bệnh nhiễm khuẩn ngay từ những ngày đầu đời.

Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, tiếp tục cho trẻ bú mẹ kết hợp ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn là khuyến nghị được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh nhằm mang lại khởi đầu tốt nhất cho trẻ.

Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, nuôi con bằng sữa mẹ còn là giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Việc duy trì nuôi con bằng sữa mẹ góp phần giảm chi phí chăm sóc y tế, nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm an ninh dinh dưỡng và thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tại Việt Nam vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Một trong những nguyên nhân là nhiều bà mẹ phải quay trở lại làm việc sớm, gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn sữa hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin, sự hỗ trợ cần thiết. Vì vậy, việc xây dựng môi trường thân thiện với nuôi con bằng sữa mẹ cần có sự chung tay của gia đình, cơ sở y tế, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và toàn cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đồng hành cùng mẹ và bé

Là cơ sở khám, chữa bệnh có chuyên khoa Sản và Nhi, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh luôn thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện duy trì tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh về:

• Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ.

• Hướng dẫn trẻ bú mẹ đúng cách.

• Khuyến khích cho trẻ bú sớm trong giờ đầu sau sinh.

• Hướng dẫn duy trì nguồn sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

• Hỗ trợ các trường hợp trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý được tiếp cận nguồn sữa mẹ phù hợp.

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ệnh viện cũng tiếp tục tăng cường truyền thông, tư vấn trực tiếp và lồng ghép nội dung nuôi con bằng sữa mẹ trong quá trình khám thai, chăm sóc sau sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn.

Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh kêu gọi mỗi gia đình, mỗi cán bộ y tế và toàn xã hội cùng đồng hành, tạo điều kiện để các bà mẹ được nuôi con bằng sữa mẹ thành công.