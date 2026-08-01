Nhiều việc làm ý nghĩa tại Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoài Đức

ANTD.VN - Ngày đầu tiên của tháng 8-2026, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoài Đức, Hà Nội đã trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hàng trăm người dân, CBCS Công an và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã dành trọn vẹn một buổi sáng thứ 7 tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nên một không khí rộn ràng, đậm chất không khí Ngày hội của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP phát biểu trong chương trình

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi lực lượng công an, cuộc sống bình yên, còn là một tiểu phẩm sân khấu chỉ dài hơn 10 phút nhưng đã mang một thông điệp tuyên truyền gửi người dân về thủ đoạn mới của đối tượng lừa đảo và cách thức phòng ngừa. Đó còn là những món quà ý nghĩa của Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ xã Hoài Đức và các doanh nghiệp trên địa bàn gửi tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Lễ ra mắt mô hình Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết tại trường Tiểu học Lý Nam Đế…

Ông Nguyễn Minh Long thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Tại chương trình, ông Nguyễn Quý Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cùng phóng sự với tựa đề “Hoài Đức - thế trận lòng dân, khát vọng vươn mình” cho thấy Ban Chỉ đạo xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và CATP về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Xã Hoài Đức là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, làng nghề truyền thống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đa dạng; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân phải chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Minh Long trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoài Đức do có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong bối cảnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Hoài Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm; các mô hình, cách làm hay trong giữ gìn an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tiếp tục được củng cố, nhân rộng.

Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, gần dân, sát dân, kịp thời tham mưu giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoài Đức trao khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Hoài Đức, ông Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao khen cho các cá nhân

Phát huy thành quả đã đạt được, trong chỉ đạo tại Ngày hội, ông Nguyễn Minh Long đã đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Đức và Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tại Ngày hội

Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân”, “lấy dân làm gốc”; việc tổ chức Ngày hội phải thực sự hướng về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Các đại biểu bấm nút ra mắt mô hình Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết tại trường Tiểu học Lý Nam Đế

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào phù hợp đặc điểm địa bàn đô thị hóa nhanh của xã Hoài Đức; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, mô hình thôn, tổ dân phố an toàn về ANTT, mô hình phối hợp, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Quý Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại Ngày hội

Phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã Hoài Đức và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ…

Một số hình ảnh tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoài Đức:

Lãnh đạo thành phố và CATP tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn