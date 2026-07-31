Siết an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp

ANTD.VN - Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Khu vực số 1 đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở truyền tải lưới điện, trọng tâm là các trạm biến áp 110kV và 220kV trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Phù Đổng, Hà Nội.

Kiểm tra phương tiện PCCC và hướng dẫn xử lý tình huống tại khu vực kỹ thuật

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh tăng cao, nguy cơ mất an toàn điện, cháy, nổ tại các công trình truyền tải điện cũng gia tăng. Trước thực tế đó, ngày 31-7, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã triển khai đợt tuyên truyền, hướng dẫn kết hợp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở truyền tải lưới điện trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Phù Đổng.

Theo lực lượng chức năng, các trạm biến áp là công trình hạ tầng kỹ thuật đặc biệt quan trọng, vận hành liên tục với nhiều thiết bị điện cao áp, hệ thống cáp điện và dầu cách điện. Chỉ một sơ suất trong quản lý, vận hành hoặc việc không tuân thủ các quy định về an toàn cũng có thể dẫn đến những sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và an toàn của người dân.

Kiểm tra phuwong tiện PCCC trang bị tại cơ sở

Tại buổi làm việc, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn cán bộ, công nhân viên nhận diện các nguy cơ cháy, nổ phát sinh từ chập điện, quá tải hoặc rò rỉ dầu máy biến áp. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ, quy trình báo động, cắt điện khẩn cấp, tổ chức chữa cháy ban đầu và thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.

Song song với công tác tuyên truyền, tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, chữa cháy, nguồn nước, phương tiện PCCC, lối thoát nạn, đường tiếp cận của xe chữa cháy, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và chế độ trực vận hành tại cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu các đơn vị thường xuyên tự rà soát hệ thống điện, thiết bị PCCC; kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, không để vật cản tại lối thoát nạn và khu vực phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn vận hành hệ thống chữa cháy được trang bị tại cơ sở

Đáng chú ý, lực lượng PCCC cơ sở còn được hướng dẫn thực hành xử lý nhiều tình huống giả định như cháy tủ điện, cháy phòng điều khiển, sự cố tại máy biến áp; thực hành báo động, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi có tình huống phát sinh. Đây là nội dung thiết thực nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố ngay từ những phút đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng PCCC cơ sở tại các trạm biến áp; đồng thời tăng cường việc chủ động rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn, duy trì hiệu quả các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn trong vận hành hệ thống truyền tải điện, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng vững chắc từ cơ sở.