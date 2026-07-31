Mưa xối xả ở khu vực phía Đông Hà Nội, ngã tư Cổ Linh- Huỳnh Tấn Phát ngập cục bộ

ANTD.VN - Trận mưa giông xối xả vào khung giờ tan tầm chiều nay khiến một số tuyến phố ở khu vực Long Biên bị ngập, phương tiện xếp hàng dài di chuyển. Dự báo, mưa ở Bắc bộ còn duy trì nhiều ngày tới.

Khoảng 15h30 chiều nay, do ảnh hưởng của mưa giông khu vực phía Đông Hà Nội như Long Biên, Gia Lâm đã có mưa xối xả, mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến một số điểm trên địa bàn ngập cục bộ. Đơn cử, khu vực ngã tư Cổ Linh- Huỳnh Tấn Phát ngập trong nước khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn gây ngập đúng giờ tan tầm đã gây ùn tắc cục bộ, phương tiện xếp hàng dài trên đường Vành đai 2 từ Ngã Tư Vọng kéo dài đến cầu Vĩnh Tuy.

Khu vực ngã tư Cổ Linh- Thạch Bàn- Huỳnh Tấn Phát bị ngập sau trận mưa như trút

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, ngày hôm nay 31/7, khu vực Đông Bắc bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngã ba Ngọc Trì- Đồng Dinh bị ngập cục bộ

Từ chiều tối nay đến ngày 1/8, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; riêng vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Phương tiện không thể lưu thông phải dắt bộ qua khu vực ngập

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.