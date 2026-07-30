Hà Nội: 89 cá nhân được đề xuất tặng danh hiệu nhân dân, nhà giáo ưu tú

ANTD.VN - Hà Nội vừa trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho 4 cá nhân và xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 85 cá nhân.

89 nhà giáo Hà Nội được đề xuất phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú thành phố Hà Nội lần thứ 17 năm 2026 đã trình Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước đối với 89 nhà giáo.

Trong đợt này, có tổng cộng 123 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu. Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan và đúng tiêu chuẩn quy định. Việc đánh giá không chỉ dựa trên thành tích trên giấy tờ mà còn thông qua quá trình bỏ phiếu tín nhiệm trực tiếp đối với từng cá nhân để bảo đảm sự xứng đáng tuyệt đối.

Sau quá trình rà soát hồ sơ và bỏ phiếu kín, kết quả ghi nhận có 89 cá nhân (chiếm khoảng 72% số lượng hồ sơ đề xuất) đạt đủ điều kiện để Hội đồng thông qua và trình lên cấp Nhà nước.

Theo đó, có 4 cá nhân xuất sắc được đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Đây là những nhà giáo đầu ngành, có ảnh hưởng sâu rộng và đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất thông qua về chủ trương trước khi trình Hội đồng.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân gồm; ông Vương Tiến Hòa (Phó trưởng Khoa Y, Trường Đại học Hòa Bình), ông Đặng Quốc Thống (Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Từ Liêm), bà Nguyễn Thúy Thuận (Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, phường Từ Liêm) và bà Hoàng Thanh Thủy (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, phường Ô Chợ Dừa).

Danh hiệu Nhà giáo ưu tú có 85 cá nhân được thông qua. Theo quy định, tất cả các nhà giáo này đều phải đạt được tỉ lệ tín nhiệm rất cao, cụ thể là từ 90% tổng số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng trở lên mới đủ điều kiện được đề cử.

Được biết, so với danh sách đề nghị xét duyệt từ cơ sở, có 1 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân không được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua về chủ trương, 33 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú có số phiếu chưa đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng xét tặng cấp thành phố.

Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú là hoạt động định kỳ 3 năm một lần, là phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước phong tặng cho các thầy cô giáo có đóng góp lớn cho ngành giáo dục.