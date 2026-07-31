Thực tập sát thực tế, nâng cao năng lực ứng phó cháy lớn tại Khách sạn Dân tộc

ANTD.VN - Việc thường xuyên tuyên truyền và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao không chỉ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mà còn giúp lực lượng tại chỗ rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra...

Với mục tiêu đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khách sạn Dân tộc (số 349 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội).

Là loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thường xuyên tập trung đông người, khách sạn đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn phòng cháy. Nếu không được tiếp cận và xử lý kịp thời, đúng cách, các sự cố cháy, nổ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Do đó, nội dung thực tập được xây dựng bám sát đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp và lực lượng PCCC cơ sở trong các tình huống giả định phức tạp.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thực hành dập tắt đám cháy

Theo phương án giả định, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực công trình, nhanh chóng phát triển và tỏa ra lượng khói, khí độc lớn lan rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người làm việc và lưu trú bên trong.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng kích hoạt phương châm "4 tại chỗ": phát tín hiệu báo động, hướng dẫn thoát nạn an toàn, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy xách tay, họng nước vách tường) để khống chế đám cháy, đồng thời gọi điện báo tin cấp bách cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 đã khẩn trương điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn cháy lan và bảo vệ các khu vực trọng yếu của công trình. Quá trình thực tập diễn ra theo đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ.

Đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, việc tổ chức thực tập định kỳ nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy khi có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện trong các vụ cháy lớn. Đồng thời, đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệu quả thực tế của các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng trong điều kiện sát với thực tiễn.

Buổi thực tập còn là đợt tuyên truyền trực quan sinh động

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, buổi thực tập còn là đợt tuyên truyền trực quan sinh động, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCCC đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở. Thực tế cho thấy, dù cơ sở thường xuyên duy trì tự kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và bố trí lực lượng thường trực, nhưng việc luyện tập các phương án phối hợp hiệp đồng với lực lượng Cảnh sát PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các bên không bị lúng túng trước mọi tình huống phát sinh.

Thông qua buổi diễn tập, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thủ đô. Hoạt động này cũng là giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, xây dựng "thế trận" PCCC vững chắc ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong tình hình mới.