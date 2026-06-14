ANTD.VN - Dù Nhật Bản được đánh giá rất cao ở World Cup năm nay nhưng siêu máy tính của Opta lại đánh giá có thể Hà Lan áp đảo, ở trận ra quân bảng F lúc 3h sáng 15-6 theo giờ Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 được xem là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất ở lượt mở màn. Cả hai đều được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho tấm vé tiến sâu, nhưng những dự báo mới nhất từ siêu máy tính Opta lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội.

Siêu máy tính Opta dự đoán bất ngờ về đại chiến Hà Lan - Nhật Bản

Theo kết quả mô phỏng của Opta, Hà Lan sở hữu tới 49,2% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, cơ hội để Nhật Bản tạo nên bất ngờ chỉ ở mức 26%, còn xác suất hai đội chia điểm là 24,8%.

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Những con số này gây chú ý bởi Nhật Bản đang được xem là một trong những đại diện châu Á mạnh nhất lịch sử, đồng thời sở hữu thành tích rất ấn tượng trong các cuộc đối đầu với những ông lớn châu Âu tại các kỳ World Cup gần đây.

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Dẫu vậy, Hà Lan vẫn có những cơ sở vững chắc để được đánh giá cao hơn. "Cơn lốc màu da cam" bước vào giải đấu với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp ở các trận ra quân World Cup, trong đó có 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gần nhất đội bóng áo cam thua trận mở màn đã diễn ra từ World Cup 1938, khi họ thất bại trước Tiệp Khắc.

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Không chỉ vậy, Hà Lan còn đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp ở vòng bảng World Cup, gồm 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Đây là thành tích tốt nhất trong số các đội tuyển tham dự World Cup 2026.

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Lần gần nhất Hà Lan trắng tay ở vòng bảng World Cup đã cách đây hơn ba thập kỷ, trong trận thua Bỉ tại World Cup 1994 trên đất Mỹ.

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Sau khi lỡ hẹn với World Cup 2018, đội tuyển Hà Lan đã trở lại đầy mạnh mẽ bằng tấm vé vào tứ kết tại Qatar 2022. World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 12 đội bóng này góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

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Dù từng ba lần giành ngôi á quân vào các năm 1974, 1978 và 2010, Hà Lan vẫn đang đi tìm chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.

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Xét về thành tích tổng thể, đội bóng áo cam thắng 30 trong 55 trận tại World Cup, đạt tỷ lệ chiến thắng 54,5%. Chỉ Brazil và Đức sở hữu thống kê tốt hơn trước khi giải đấu năm nay khởi tranh.

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Trong khi đó, tại World Cup 2022, "Samurai xanh" từng gây chấn động khi lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ mặt trời mọc cũng thắng ở hai trận ra quân World Cup gần nhất, trước Colombia năm 2018 và Đức năm 2022.

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Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn chưa thể vượt qua cột mốc tứ kết. Họ hiện giữ kỷ lục không mong muốn khi là đội tuyển thi đấu nhiều trận World Cup nhất mà chưa từng góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất.

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Lịch sử đối đầu cũng phần nào ủng hộ Hà Lan. Trong ba lần gặp nhau trước đây trên mọi đấu trường, Nhật Bản chưa từng đánh bại đội bóng áo cam, với 1 trận hòa và 2 thất bại.

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Ở lần duy nhất hai đội chạm trán tại World Cup, Hà Lan đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Wesley Sneijder ở vòng bảng World Cup 2010.

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Ngoài dự đoán cho trận đấu này, Opta còn đánh giá Hà Lan có tới 89,4% cơ hội vượt qua vòng bảng và 49,7% khả năng kết thúc ở vị trí đầu bảng F. Trong khi đó, Nhật Bản được trao 75,4% cơ hội đi tiếp và 25,1% khả năng giành ngôi nhất bảng.

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