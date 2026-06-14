World Cup 2026 chứng kiến nghịch lý thú vị: Châu Á thắng nhiều hơn châu Âu

ANTD.VN - World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh được ba ngày nhưng những kết quả đầu tiên đã tạo ra một thống kê khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi các đại diện châu Âu chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng, các đội tuyển châu Á lại đang trở thành điểm sáng với những màn trình diễn đầy ấn tượng.

Tính đến hết ngày 14-6, các đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã sở hữu 2 chiến thắng và 1 trận hòa ở World Cup 2026. Ngược lại, các đội thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại.

Thổ Nhĩ Kỳ trắng tay hoàn toàn trước Australia, một đại diện châu Á

Chiến thắng đầu tiên của bóng đá châu Á đến từ Hàn Quốc. Trong trận mở màn bảng A, đội bóng xứ kim chi bị CH Séc vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Ladislav Krejci ở phút 59. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng sự tỏa sáng của Hwang In-beom và Oh Kyeon-gyu trong hơn 20 phút cuối giúp đoàn quân của HLV Hong Myung-bo ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Hai ngày sau, Australia tiếp tục nối dài chuỗi thành công cho AFC bằng chiến thắng đầy thuyết phục 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D. Nestor Irankunda và Connor Metcalfe là những người ghi bàn, trong khi thủ môn Patrick Beach có màn trình diễn xuất sắc để giữ sạch lưới.

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Qatar cũng góp phần giúp châu Á duy trì thành tích bất bại. Đại diện Tây Á bị Thụy Sĩ dẫn trước từ phút 17 sau quả phạt đền của Breel Embolo, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại 1 điểm quý giá ở những phút cuối trận.

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Kết quả này tiếp tục củng cố nhận định rằng khoảng cách giữa các nền bóng đá hàng đầu thế giới với châu Á đang ngày càng được thu hẹp.

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Thực tế, những gì đang diễn ra tại World Cup 2026 không khiến lãnh đạo AFC bất ngờ. Trước giải đấu, Tổng thư ký AFC Windsor Paul từng khẳng định bóng đá châu Á đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi các đội tuyển không còn hài lòng với mục tiêu đơn thuần là vượt qua vòng bảng.

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"Châu Á đã thay đổi. Một cách âm thầm nhưng rất rõ ràng, chúng tôi đang bước vào một kỷ nguyên mới", ông Windsor Paul nhận định.

Son Heung-min cùng ĐT Hàn Quốc đánh bại CH Séc

"Không ai còn có thể nhìn vào một đội tuyển châu Á và mặc định rằng mình sẽ dễ dàng giành 3 điểm. Kỷ nguyên đó đã kết thúc", Tổng thư ký AFC nhấn mạnh.

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Tất nhiên, World Cup 2026 còn rất dài và những "ông lớn" châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Hà Lan hay Bỉ vẫn chưa xuất trận. Dù vậy, người hâm mộ châu Á cũng có lý do để tiếp tục lạc quan, khi những đội bóng hàng đầu như Nhật Bản, Iran và Uzbekistan cũng đều chưa ra sân.

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