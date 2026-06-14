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Hạ đẹp chủ nhà Ninh Bình, CLB Công an TP.HCM đoạt Cúp quốc gia

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Băng Tâm

ANTD.VN - Tối 14-6, CLB Công an TP.HCM xuất sắc đánh bại chủ nhà Ninh Bình trong trận chung kết Cúp quốc gia 2025/26 - danh hiệu khép lại mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi chuyên nghiệp quốc gia của đội bóng ngành Công an.

Trận này, Ninh Bình FC được đánh giá cao hơn dựa trên giá trị đội hình cùng lợi thế sân nhà.

Thực tế, Hoàng Đức cùng đồng đội chủ động chơi tấn công, ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, Công an TP.HCM cho thấy một chiến thuật hợp lý và cực kỳ hiệu quả.

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Raphael (10) cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỉ số
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CLB Công an TP.HCM vô địch Cúp quốc gia đầy ấn tượng

Phút 16, từ quả phạt góc bên phía cánh phải, Raphael bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, mở tỉ số cho Công an TP.HCM.

Phút 34, đội khách có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống di chuyển thông minh và dứt điểm gọn gàng của cầu thủ Việt kiều - Lee Williams.

Những nỗ lực sau đó của Ninh Bình chỉ giúp chủ nhà có bàn rút ngắn nhờ công cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc ở phút 72.

Thắng chung cuộc 2-1 thuyết phục, Công an TP.HCM giành chức vô địch Cúp quốc gia cùng tiền thưởng 2 tỉ đồng và tấm vé tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa tới.

Đây là thành tích ấn tượng của đội bóng ngành Công an ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

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Từ khóa:

#Công an TP.HCM #Cúp quốc gia

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