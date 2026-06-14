HLV Ancelotti phải thốt lên một điều khi Brazil bị ngáng đường trận ra quân

ANTD.VN - Trận hòa 1-1 trước Morocco ở lượt mở màn bảng C World Cup 2026 khiến tuyển Brazil chưa thể có khởi đầu như mong đợi. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti cho rằng kết quả này không phải thảm họa với Selecao.

Phát biểu sau trận đấu trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), chiến lược gia người Italia tỏ ra khá bình thản trước những đánh giá trái chiều dành cho màn trình diễn của đội bóng áo vàng xanh.

HLV Ancelotti không cảm thấy nghiêm trọng khi Brazil bị ngáng đường trận ra quân

"Kết quả không tệ chút nào. Không ai vô địch World Cup chỉ sau một trận đấu cả. Trận ra quân luôn có thể diễn ra không như kế hoạch vì nhiều lý do khác nhau. Trong bóng đá, không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo. Điều quan trọng là phải nhìn nhận vấn đề một cách tích cực để cải thiện", Ancelotti chia sẻ.

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Carletto nhấn mạnh đây mới chỉ là bước khởi đầu của giải đấu. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu tiếp theo, vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.

Về trận đấu, chiến lược gia người Italia nói: "Chúng tôi không tận dụng được cơ hội và cũng không tái hiện được những pha phối hợp hiệu quả như ở các trận giao hữu trước đó. Nhưng tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và hiểu rõ điều gì cần cải thiện. Chúng tôi phải xây dựng một đội bóng cân bằng hơn và sắc bén hơn trong tấn công", ông nói thêm.

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Trước những ý kiến cho rằng đội hình xuất phát của Brazil chưa hợp lý, Ancelotti không né tránh trách nhiệm: "Những lời chỉ trích là dành cho toàn đội bởi chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp một. Khi màn trình diễn chưa đạt yêu cầu, bạn phải chấp nhận những đánh giá đó".

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Trong khi đó, Vinicius Junior - người ghi bàn duy nhất cho Brazil - cũng thừa nhận Selecao gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Morocco.

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"Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội bởi Morocco phòng ngự rất tốt. Đây cũng là điều mà nhiều đội bóng sẽ áp dụng khi gặp Brazil. Chúng tôi phải nhanh chóng thích nghi", ngôi sao 25 tuổi chia sẻ.

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Trận hòa khiến cả Brazil và Morocco đều mới có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, tạm xếp sau Scotland ở bảng C. Trong bối cảnh World Cup 2026 có tới 48 đội tham dự, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Tuy nhiên, Selecao chắc chắn sẽ phải cải thiện đáng kể nếu muốn khẳng định vị thế ứng viên vô địch trong các cuộc đối đầu sắp tới với Haiti và Scotland.