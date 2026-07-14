Siêu máy tính dự đoán bán kết Pháp vs Tây Ban Nha

ANTD.VN - Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15-7 được xem là trận chung kết sớm của World Cup 2026. Hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch sẽ so tài trên sân Dallas, nơi chỉ một đội có thể giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng. Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Les Bleus được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách là rất mong manh.

Siêu máy tính Opta đánh giá Pháp cao hơn

Theo kết quả mô phỏng 25.000 lần của Opta, tuyển Pháp có 43,9% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, cơ hội thắng của Tây Ban Nha là 29%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 27,1%.

Ở cuộc đua vô địch, Pháp cũng đang là đội được đánh giá cao nhất với xác suất đăng quang 34,6%, vượt trên chính Tây Ban Nha - đội sở hữu tỉ lệ 23,8%.

Những con số cho thấy đây không phải cuộc đối đầu có sự chênh lệch lớn, nhưng đoàn quân của Didier Deschamps vẫn đang nắm đôi chút lợi thế trước giờ bóng lăn.

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn so với Tây Ban Nha nhờ hàng công ấn tượng

Pháp hướng đến trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp

Sau chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết, tuyển Pháp nối dài chuỗi thắng lên sáu trận liên tiếp tại World Cup 2026 và đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha, Les Bleus sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).

Đây cũng là trận World Cup thứ 26 trên cương vị HLV trưởng của Didier Deschamps, giúp ông vượt Helmut Schön để trở thành nhà cầm quân có số trận dẫn dắt nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Niềm hy vọng lớn nhất của Pháp tiếp tục mang tên Kylian Mbappe. Tiền đạo 27 tuổi đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026, đồng thời chia sẻ cuộc đua Vua phá lưới với Lionel Messi. Đáng chú ý, Mbappe vẫn chưa từng ghi bàn ở một trận bán kết World Cup và sẽ rất muốn xóa bỏ thống kê này.

Không chỉ ghi bàn, thủ quân tuyển Pháp còn là trung tâm trong lối chơi tấn công. Anh cùng Ousmane Dembele đã tạo ra 19 cơ hội cho nhau tại các kỳ World Cup - thành tích chỉ kém ba cặp đôi huyền thoại kể từ năm 1966.

Về lực lượng, Deschamps không có cầu thủ nào bị treo giò nhưng vẫn phải chờ đánh giá tình trạng của William Saliba, Dayot Upamecano và Aurélien Tchouaméni sau những vấn đề về cơ bắp.

Cơ hội chiến thắng của Pháp lớn hơn so với Tây Ban Nha

Tây Ban Nha mang theo chuỗi phong độ đáng nể

Nếu Pháp sở hữu hàng công bùng nổ thì Tây Ban Nha lại gây ấn tượng nhờ sự ổn định.

Sau năm trận tại World Cup 2026, La Roja mới chỉ để lọt lưới một bàn. Ở tứ kết gặp Bỉ, đoàn quân của Luis de la Fuente tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Mikel Merino.

Tiền vệ của Arsenal trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn quyết định ở hai trận knock-out liên tiếp sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Không chỉ tỏa sáng ở giải đấu năm nay, Tây Ban Nha còn duy trì phong độ cực kỳ ổn định trong nhiều năm qua. Kể từ World Cup 2022, họ đã trải qua 14 trận bất bại ở các giải đấu lớn, giữ sạch lưới tới 9 trận và chưa bao giờ để thủng lưới quá một bàn mỗi trận.

HLV Luis de la Fuente cũng đang sở hữu chuỗi 13 trận bất bại tại World Cup và EURO, gồm 12 chiến thắng và một trận hòa - thành tích tốt nhất trong lịch sử các giải đấu lớn.

Ở bán kết, Tây Ban Nha đón tín hiệu tích cực khi Nico Williams và Yeremy Pino đều có khả năng trở lại sau chấn thương.

Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong những lần đối đầu gần đây

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về đại diện bán đảo Iberia.

Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha thắng tới 7 trận, hòa 1 và chỉ thua 2 trước Pháp.

Đáng chú ý, La Roja đều đánh bại Les Bleus trong hai lần gặp gần nhất. Đó là chiến thắng 2-1 ở bán kết EURO 2024 và màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở 5-4 tại bán kết UEFA Nations League.

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal từng tuyên bố đầy tự tin sau chiến thắng gần nhất: "Hoặc Pháp vào ba trận chung kết World Cup liên tiếp, hoặc chúng tôi sẽ đánh bại họ lần thứ ba liên tiếp. Chúng tôi hoàn toàn không sợ họ".

Dẫu vậy, lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup vẫn chứng kiến chiến thắng thuộc về tuyển Pháp. Ở vòng 1/8 World Cup 2006, Les Bleus lội ngược dòng thắng 3-1 trước khi tiến vào trận chung kết.

Với phong độ ấn tượng, dàn sao chất lượng cùng lịch sử đối đầu đầy duyên nợ, cuộc thư hùng tại Dallas hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất World Cup 2026. Dù Opta nghiêng đôi chút về tuyển Pháp, khoảng cách giữa hai đội là rất nhỏ và chỉ một khoảnh khắc xuất thần cũng có thể quyết định tấm vé vào chung kết.