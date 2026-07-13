VTV Nam Bộ mang lễ hội World Cup 2026 sôi động đến Cần Thơ

ANTD.VN - Hòa cùng bầu không khí sôi động của FIFA World Cup 2026, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) sẽ tổ chức "VTV Fanfest World Cup 2026" tại Công viên Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ) trong hai ngày 19 và 20-7, mang đến ngày hội bóng đá, âm nhạc, công nghệ và văn hóa quy mô lớn dành cho người hâm mộ miền Tây.

Lần đầu tiên, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tái hiện tại Cần Thơ với chuỗi hoạt động kéo dài từ sáng đến xuyên đêm. Không gian sự kiện mở cửa miễn phí từ 9 giờ ngày 19-7, quy tụ nhiều khu trải nghiệm thể thao, trò chơi tương tác, giao lưu cổ động viên, dự đoán tỷ số, bốc thăm trúng thưởng, cùng các gian hàng ẩm thực và sản phẩm lưu niệm.

Chung kết World Cup 2026 từ 2 trong 4 cái tên này hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn

Điểm nhấn của chương trình là đêm 19-7, khi khán giả sẽ cùng theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026 trên màn hình LED 4K rộng tới 200 m², kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại. Trước giờ bóng lăn, sân khấu chính sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Issac, Bảo Yến Rosie... cùng các khách mời đặc biệt.

Theo nhà báo Phùng Văn Hiệp - Phó Giám đốc VTV Nam Bộ, World Cup luôn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đơn vị mong muốn mang tinh thần ấy đến gần hơn với người hâm mộ miền Tây thông qua một lễ hội sôi động, văn minh và giàu cảm xúc. Không chỉ là nơi cùng nhau thưởng thức trận chung kết, sự kiện còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu bóng đá và quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, hiện đại.

Bên cạnh chương trình diễn ra trực tiếp, VTV Nam Bộ cũng triển khai chiến dịch truyền thông trên các nền tảng của VTV9 và VTV10 nhằm đưa không khí World Cup đến với đông đảo khán giả trên cả nước. Ban tổ chức khuyến khích người dân đến sớm để tham gia các hoạt động trải nghiệm, mặc áo đấu đội tuyển yêu thích và cùng xây dựng một ngày hội văn minh, an toàn, thân thiện.