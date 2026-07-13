MU công bố 'bom tấn' 50 triệu bảng từ Chelsea

ANTD.VN - Tối 13-7, Man United chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Andrey Santos và công bố trên trang chủ. Ngôi sao người Brazil đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6-2031, trở thành tân binh đầu tiên của Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Santos chính thức ra mắt đội chủ sân Old Trafford và lập tức hội quân cùng thầy trò HLV Michael Carrick để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Santos chính thức ký hợp đồng với MU

Ở tuổi 22, tiền vệ người Brazil được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu triển vọng nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh từng đeo băng đội trưởng ở nhiều cấp độ trẻ của tuyển Brazil đến U23, đồng thời góp mặt trong đội hình vô địch FIFA Club World Cup 2025 của Chelsea.

Mùa giải 2025/26, Santos thi đấu 43 trận trong màu áo The Blues và gây ấn tượng mạnh bằng khả năng điều tiết lối chơi. Theo các thống kê chuyên môn, anh là tiền vệ dưới 22 tuổi có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất Premier League.

Santos đã là một Quỷ đỏ

Trong ngày chính thức trở thành cầu thủ Manchester United, Santos không giấu được niềm vui. "Tất cả những gì gắn với MU đều rất đặc biệt. Được khoác áo đội bóng mà rất nhiều thần tượng của tôi từng cống hiến là cảm giác khó diễn tả", tiền vệ người Brazil chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ sự háo hức khi được làm việc dưới quyền HLV Michael Carrick: "Là một tiền vệ, tôi rất mong được học hỏi từ Michael Carrick. Ông ấy là người có thể giúp tôi phát triển hơn nữa và chinh phục những mục tiêu lớn trong sự nghiệp".

"Tôi hiểu chất lượng đội hình của MU và rất nóng lòng được sát cánh cùng các đồng đội để cạnh tranh những danh hiệu lớn", cựu tiền vệ Chelsea thêm vào.

Về phía CLB, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox khẳng định: "Andrey là một tiền vệ toàn diện, sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất sắc và có thể tạo ảnh hưởng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy gia nhập đội bóng và tin cậu ấy sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai của MU".

Bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031 cho thấy niềm tin rất lớn mà đội chủ sân Old Trafford dành cho tiền vệ người Brazil. Dưới triều đại Michael Carrick, Santos được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân nơi tuyến giữa với khả năng kiểm soát bóng, điều phối lối chơi cùng nguồn năng lượng dồi dào, góp phần giúp Quỷ đỏ trở lại cuộc đua các danh hiệu ở mùa giải 2026/27.