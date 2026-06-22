Siêu máy tính dự đoán Argentina thắng Áo, Messi chờ phá kỷ lục World Cup

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Argentina và Áo lúc 0h00 ngày 23-6 tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ toàn cầu. Không chỉ bởi đây là màn so tài giữa hai đội cùng chiến thắng trận ra quân, mà tất cả còn có thể chứng kiến Lionel Messi viết chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Theo dữ liệu từ siêu máy tính Opta, nhà đương kim vô địch thế giới đang nắm lợi thế đáng kể trước giờ bóng lăn. Sau 25.000 lần mô phỏng, Argentina được dự đoán giành chiến thắng trong 61,1% trường hợp. Khả năng hai đội chia điểm là 21,9%, trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của Áo chỉ được đánh giá ở mức 17%.

Siêu máy tính Opta dự đoán Argentina thắng Áo, Messi chờ phá kỷ lục World Cup

Những con số này phản ánh tương đối rõ tương quan giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Argentina bước vào trận đấu tại Dallas với tinh thần hưng phấn sau màn trình diễn thuyết phục trước Algeria, trong khi Áo dù thắng Jordan nhưng vẫn chưa thực sự cho thấy hình ảnh của một ứng viên có khả năng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu.

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Tâm điểm lớn nhất của trận đấu tiếp tục là Lionel Messi. Ở tuổi 38, siêu sao người Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt thời gian khi lập hat-trick vào lưới Algeria trong trận mở màn.

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Ba pha lập công đó giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 16. Chỉ cần ghi thêm một bàn trước Áo, thủ quân Argentina sẽ vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose để độc chiếm vị trí chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

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Không dừng lại ở đó, Messi còn đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở sáu trận World Cup liên tiếp, sánh ngang những tượng đài như Just Fontaine và Jairzinho.

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Với phong độ hiện tại, chất lượng đội hình vượt trội cùng cảm hứng mang tên Lionel Messi, đội bóng Nam Mỹ rõ ràng đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Tuy nhiên, Áo dưới thời Ralf Rangnick luôn là tập thể giàu năng lượng, chơi pressing quyết liệt và sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

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Bởi vậy, ngoài cuộc đua giành vé đi tiếp, trận đấu tại Dallas còn là bài kiểm tra quan trọng để Argentina chứng minh rằng họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.