Messi san bằng kỷ lục của Klose, viết tiếp chương huyền thoại

ANTD.VN - Có những kỷ lục được sinh ra để chờ người kế nhiệm. Nhưng cũng có những cột mốc tưởng như bất khả xâm phạm, tồn tại suốt nhiều năm như biểu tượng của một thời đại. Thành tích 16 bàn thắng tại World Cup của Miroslav Klose từng thuộc về nhóm đó, cho đến khi Lionel Messi xuất hiện.

Ba bàn thắng vào lưới Algeria trong ngày Argentina ra quân tại World Cup 2026 không chỉ mang về chiến thắng 3-0 cho nhà đương kim vô địch. Quan trọng hơn, cú hat-trick ấy đã đưa Messi chạm tới cột mốc 16 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, san bằng thành tích ghi bàn vĩ đại mà Klose thiết lập cùng đội tuyển Đức.

Messi san bằng thành tích ghi 16 bàn qua các kỳ World Cup của huyền thoại Miroslav Klose

Đó là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Klose là mẫu trung phong cổ điển hiếm hoi có thể duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc qua 4 kỳ World Cup. Trong suốt hơn hai thập kỷ, ông đứng một mình trên đỉnh danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu lớn nhất hành tinh.

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Trong khi đó, hành trình của Messi lại hoàn toàn khác.

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Khi lần đầu dự World Cup năm 2006, Messi mới là chàng trai 18 tuổi đầy triển vọng. Khi ấy, rất ít người nghĩ rằng anh sẽ phải chờ tới tận năm 2022 mới có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

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Trên hành trình của mình, Messi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Những thất bại đau đớn trước Đức, những trận chung kết bị bỏ lỡ, những chỉ trích từ chính quê hương và cả những lần tưởng như giấc mơ World Cup đã khép lại với quyết định từ giã đội tuyển quốc gia.

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Nhưng điều làm nên sự vĩ đại của Messi chưa bao giờ chỉ là tài năng. Đó còn là khả năng đứng dậy sau mỗi thất bại.

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Từ cậu bé nhỏ con của Rosario đến người đội trưởng đưa Argentina lên đỉnh thế giới tại Qatar 2022, Messi đã biến World Cup thành sân khấu lớn nhất cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Mỗi kỳ World Cup trôi qua đều để lại một dấu ấn riêng, và giờ đây là cột mốc 16 bàn thắng.

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Điều đáng nói là Messi đạt được thành tích này theo cách rất đặc biệt. Không phải một tiền đạo chỉ chờ cơ hội trong vòng cấm, anh vừa là người kiến tạo lối chơi, vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là nguồn cảm hứng lớn nhất của Argentina suốt gần hai thập kỷ.

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Ở tuổi 38, khi nhiều huyền thoại đã giải nghệ hoặc không còn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao, Messi vẫn là nhân vật trung tâm của một ứng viên vô địch World Cup. Anh vẫn rê bóng, kiến tạo, ghi bàn và tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn nhất.

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16 bàn thắng giúp Messi đứng ngang hàng với Klose. Nhưng cảm giác chung của người hâm mộ lúc này có lẽ không phải là sự kết thúc.

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Bởi World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu.

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Và nếu tiếp tục ra sân, Messi hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc ấy để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

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Một kỷ lục nữa đang chờ phía trước, một chương mới trong cuốn sách vốn đã quá vĩ đại của Lionel Messi. Và như cách anh đã làm suốt gần 20 năm qua, Messi vẫn đang tiếp tục viết nên lịch sử cho mình và cho Argentina.