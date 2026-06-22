Mẹ con thủ môn Vozinha đoàn tụ xúc động, tuyển Cape Verde viết tiếp chuyện cổ tích tại World Cup 2026

ANTD.VN - Sau khi được chủ nhà Mỹ và FIFA đặc cách, bà Evora đã có mặt trên khán đài sân Hard Rock để cổ vũ con trai Vozinha trong trận hòa lịch sử của tân binh Cape Verde trước cựu vô địch Uruguay.

Tại lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 ngày 22-6, đội tuyển Cape Verde tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa 2-2 trước đội hai lần vô địch Uruguay, qua đó rộng cửa vào vòng đấu loại trực tiếp ngay trong lần đầu tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý trong 64.003 người trên khán đài theo dõi trận đấu có bà Ana Candida Evora - mẹ của Vozinha, thủ môn đội tuyển Cape Verde.

Mẹ con thủ môn Vozinha đoàn tụ xúc động

"Evora mang theo lá cờ Cape Verde vào sân vận động. Tên và số áo của con trai bà được in trên lưng áo. Bà được đưa vào một phòng VIP để xem trận đấu. Vozinha nhận được những tiếng reo hò từ người hâm mộ - ngay cả khi phần lớn khán giả ủng hộ Uruguay - mỗi khi hình ảnh của anh xuất hiện trên màn hình video trong lúc khởi động, và có lẽ nhận được tràng pháo tay lớn nhất trong số các cầu thủ khi các cầu thủ chính thức được giới thiệu", tờ AP tường thuật.

Cũng theo AP, bà Evora đã đến Miami (Mỹ) và đoàn tụ với con trai vào cuối tuần qua, sau khi được FIFA và Chính phủ Mỹ đặc cách các thủ tục về nhập cảnh, và được bố trí ngồi khu VIP khán đài theo dõi Cape Verde đấu Uruguay ngày 22-6.

Đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gặp gỡ, thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm cùng vị khán giả đặc biệt này.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình này, vì sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho đội tuyển, đặc biệt là Cape Verde", bà Evora bày tỏ xúc động trước trận và nhắn nhủ tới con trai cùng đồng đội: "Hãy ngẩng cao đầu, ra sân, nỗ lực ghi bàn và các con sẽ thi đấu tuyệt vời, các chàng trai của ta. Một nụ hôn dành cho các con, hãy mạnh mẽ và dũng cảm".

Những hình ảnh đoàn tụ của mẹ con bà Evora tại World Cup 2026 đã gây xúc động cho những người theo dõi câu chuyện.

Thủ môn 40 tuổi Vozinha đang cùng đội tuyển Cape Verde viết câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026

Trước đó, thủ môn 40 tuổi Vozinha đã khiến cả thế giới chú ý khi góp công lớn giúp đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi - Cape Verde cầm hòa đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha trong trận ra quân World Cup 2026.

Vozinha được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và ngay lập tức trở thành hiện tượng mạng xã hội toàn cầu, từ 50.000 tăng lên 15 triệu người theo dõi chỉ sau ít ngày.

Sau trận, thủ môn 40 tuổi Vozinha đã bật khóc khi nhắc đến người mẹ không thể sang Mỹ cổ vũ vì những trở ngại về tài chính và thủ tục thị thực.

Câu chuyện xúc động của mẹ con thủ môn Vozinha lan tỏa mạnh mẽ, và sau đó, Chính phủ Mỹ đã nhanh chóng tạo điều kiện để hai mẹ con đoàn tụ tại World Cup 2026.

Với 2 điểm sau 2 trận và còn lượt cuối gặp Ả Rập Xê Út, Cape Verde đang đứng trước cơ hội lớn vào vòng đấu loại trực tiếp ngay trong kỳ World Cup đầu tiên góp mặt.