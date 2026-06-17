Messi lập hat-trick siêu đẳng, Argentina khởi đầu không thể đẹp hơn

ANTD.VN - Đương kim vô địch thế giới Argentina có khởi đầu World Cup 2026 không thể đẹp hơn, khi siêu sao Lionel Messi lập hat-trick đỉnh cao giúp đội nhà đè bẹp Algeria 3-0 ở trận mở màn bảng J, sáng 17-6.

Bước vào trận đấu với vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Argentina nhanh chóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Algeria cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục khi nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí từng đưa bóng vào lưới Emiliano Martinez ở phút thứ 8. Dù vậy, VAR đã xác định Fares Chaibi rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn.

Algeria (xanh lá) chỉ chống đỡ được Argentina trong hơn 15 phút đầu trận

Thoát khỏi bàn thua, Argentina dần siết chặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội của tuyến giữa. Sau nhiều pha phối hợp nhịp nhàng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 17. Rodrigo De Paul thực hiện đường chuyền mở ra khoảng trống để Messi băng lên dứt điểm chuẩn xác vào góc cao, đánh bại con trai huyền thoại Zinedine Zidane là Luca Zidane, và đưa Albiceleste vượt lên dẫn trước.

Messi thăng hoa với cú hat-trick lịch sử cho Argentina

Nhà ĐKVĐ khởi đầu hoàn hảo

Bàn thắng giúp đội bóng Nam Mỹ thi đấu thanh thoát hơn. Messi liên tục trở thành trung tâm trong các pha lên bóng, trong khi Lautaro Martinez, Thiago Almada hay Alexis Mac Allister cũng tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Algeria. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn cho thấy khả năng phản kháng với những cơ hội của Fares Chaibi và Amine Gouiri trước khi hiệp một khép lại.

​

Sau giờ nghỉ, Argentina tiếp tục duy trì sức ép. Phút 60, từ một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm sau pha dứt điểm của Mac Allister, Messi xuất hiện đúng lúc để tung cú đá quyết đoán vào giữa khung thành, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo sọc xanh trắng.

Có được lợi thế an toàn, HLV Lionel Scaloni lần lượt điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sự nguy hiểm trong các đợt tấn công của Argentina. Messi tiếp tục khiến hàng thủ Algeria chao đảo với những pha xử lý đầy cảm hứng.

​

Phút 76, Nico Gonzalez thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Messi khống chế khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chìm vào góc xa, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng đẹp như mơ 3-0 cho Argentina.

Messi san bằng thành tích ghi 16 bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose

Không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho nhà đương kim vô địch, ba pha lập công còn giúp Messi chạm tới một cột mốc lịch sử. Với hat-trick vào lưới Algeria, đội trưởng Argentina đã san bằng thành tích ghi 16 bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

​

Chiến thắng thuyết phục trước Algeria giúp Argentina tạm thời chiếm lợi thế lớn tại bảng J, đồng thời gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ trong cuộc đua vô địch. Nếu Messi tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, hành trình bảo vệ ngôi vương của Albiceleste hoàn toàn có cơ sở để được kỳ vọng.